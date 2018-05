Målløst for Vindbjart mot Donn

VENNESLA: Det er noe uvant over Vindbjart i år. Mange uvante fjes på banen. Banen er selv uvant, krøllgress opp ved skolen i stedet for den vante, litt humpete, gressbanen, med venndøler stablet oppover den stolte tribunen av tre. Vi er blitt godt vant med mange mål, begge veier. Litt uvant å møte Donn, som vi slo med andrelaget i 4. divisjon i fjor sommer. Årets første hjemmekamp i serien endte uvante 0-0.

Skader er vi alltid vant med, og trener Steinar Skeie måtte omrokere på laget igjen etter at Simen Aanonsen ble skadet i Sandefjord. Årets potet, Christian Follerås, har allerede blitt flyttet fra midtforsvaret til høyreback, i dag begynte han som sentral midtbane. Det var i hvert fall positivt å få Joachim Holberg Eriksen på plass på backen etter skader, reise og sykdom.

Fakta: Kampfakta Vindbjart-Donn 0–0 3. divisjon menn avd. 3 Vindbjart: Johnny Kristiansen Borden, Joachim Holberg Eriksen (Ishan Skårdal fra 74 min.), Daniel Tveitaa Johansen (Berry Gerezgi fra 33 min.), Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Børge Engesland, Christian Follerås, Magnus Langerud, Kawsu Jabai, Emil Grønn Pedersen (Markus Nyhus fra 77 min.), Peder Andrés Åsemoen Karlsen (Kee Deeku fra 77 min.) Ikke benyttet: Lucas Næss, Marcus André Aslaksen, Aleksander Lie Gult kort: Markus Nyhus

Gjestene startet best

Donn startet best og skapte noen sjanser, men keeper Johnny Kristiansen Borden tok det som kom mot ham. Utover i omgangen overtok vi spillet mer og mer, men det mangler fortsatt litt på koordinasjonen foran, overlappene som vi har vært så gode på i mange år sitter ikke helt, og når vi kommer til innlegg er ikke Gaus der lengre, de som er der nå er kanskje litt andre steder enn han pleide å være.

Stian Bøe

Etter en drøy halvtime måtte vi rullere i laget igjen. Daniel Tveitaa Johansen ble taklet ved sidelinjen, og måtte ut etter at han først prøvde å fortsette. Bereketab ‘Berry’ Gerezgi kom inn på vingen, som igjen førte til at Christian tok midtstopperplassen til Daniel. Omgangens største sjanse kom nok helt på tampen da Joachim kom til innlegg fra høyre og Christian stupheadet, men like utenfor. Som i første omgang var gjestene farligst i starten av andre omgang. Johnny måtte ut i full strekk for å slå en ball til corner, og Donn var generelt farlig på cornerne sine som de slo til bakerste stolpe. Kawsu Jabai hadde flyttet inn fra kant til indreløper og var nære på etter en times tid da han skar innover fra høyre og skjøt i tverrliggeren.

Nå kom vi også til flere gode innlegg enn i første omgang. Både Berry og Peder Andrés Åsemoen Karlsen på andre siden, fikk slått inn noen fine baller, men det var liksom aldri noen på riktig plass til riktig tid til å få satt ballen i buret. Både Emil og Berry var nære etter forarbeid av Sondre Nordhagen og Peder på venstrekanten, men ikke nære nok.

Frispark-suser

Et kvarters tid før slutt kom det flere bytter, vi presset på, kom til noen dødballer, men slapp også Donn til noen muligheter da vi tok litt mer risiko fremover. Tidligere Vindbjart-spiller Brian Jensen fikk publikum til å oie seg litt da han sendte en suser av et frispark like over krysset fra langt hold.

Stian Bøe

Kampen ebbet ut 0-0 på en kald arbeiderdag, og Steinar var forståelig nok ikke fornøyd med det. – Vi vil selvfølgelig vinne på hjemmebane, men begge lag hadde sjanser, kampen kunne vippet begge veier. Vi har mange unge spillere, vi må bare øve mer. Allerede til lørdag er det ny hjemmekamp, og mulighet for flere poeng, da kommer Ørn-Horten på besøk.