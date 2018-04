Hopperne avsluttet med stil på Sandrip

VENNESLA: Sesongens siste kretsrenn i hopp for Agder og Rogaland gikk av stabelen på Sandrip. Det var Oddersjaa og Øvrebø som i samarbeid arrangerte rennet.

Godværet den siste tiden hadde tæret på snøen, så inntil det siste var det knyttet spenning til om rennet ville la seg gjennomføre. Iherdig innsats fra drevne bakkemannskaper ga flotte forhold i alle bakkene.

Det var hopping både i storbakken K60 og i småbakkene K5 og K20. Rennleder Steinar Møvik med hjelp fra både sekreteriat, dommere, lengdemålere, speaker med flere, sørget for god gjennomføring – for hopprenn krever mange bidragsytere. I tillegg viste været seg fra sin beste side med strålende sol, og gjorde hopprennet til fantastisk opplevelse både for hopperne og tilskuerne.

De gode forholdene gjorde sitt til at det ble mye flott hopping i storbakken K60. Jenter rekruttklassen ble vunnet av Karoline Hansen Lauvsland fra Øvrebø IL, med hopp på 43 meter i 1. omgang og 45 meter i 2. omgang.

Rekruttklassen for gutter ble vunnet av Jesper Vassvik, som hoppet 25 meter i 1. omgang og la på til 26 meter i 2 omgang. Klassen Menn Junior ble vunnet av Jonatan Hansen Lauvsland med hopp på 60,5 meter i 1. omgang og på hele 64 meter i 2. omgang. Også Audun Malmer Nybøen, Mathias Bjerland og Christian Høgfeldt viste solid hopping i denne klassen.

Dagens lengste hopp stod Sondre Land Håland fra Øyestad IF for i klassen for Menn Senior. Han hoppet hele 66 meter i 2. omgang, kun en halv meter bak sin egen bakkerekord. Øvrige klassevinnere var Odd Atle Gundersen i Menn Veteran (31 – 51 år) og Torfinn Iveland i Menn Veteran (51 år og eldre).

Fakta: Hopptrening i sommerhalvåret Selv om snøen nå forsvinner, blir det ikke slutt på skihoppingen – slik det var før i tiden. Nå blir det en liten periode med innetrening på Prestheia skole, hvor det blir mulighet for å finjustere teknikk og få trent litt spent og styrke. Så fort gresset er grønt, blir det plasthopping i det flotte hoppanlegget i Klappane. Der er det flere bakkestørrelser å velge i (K6, K16 og K36), så dersom noen har lyst til å komme på hopptrening, er det bare å ta kontakt med Oddersjaas hopptrener Steinar Møvik.

I småbakkene (K5 og K20) var det mange iherdige og modige rekrutter i sving og mye flott hopping – artig å se så mye idrettsglede!

Etter rennet var det premieutdeling ute i sola.

