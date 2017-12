Fra vondt til verre for KIF

DRAMMEN: Første del av sesongen ble neppe det Kristiansand-herrene hadde håpet på. Mange skader og en krympet spillerstall har satt sitt preg. Det ble heller ingen god start da returkampene ble innledet i Reistad Arena utenfor Drammen onsdag kveld. I motsetning til KIF, har St.Hallvard seilt i medvind og er foreløpig tabellfirer. Lier-laget, som ledes av tidligere landslagsprofil Glenn Solberg, kan også smykke seg med en solid sisteskanse i kraft av målvakt Robin Haug, tatt ut i bruttotroppen til håndball EM i Kroatia.

Fakta: KAMPFAKTA ST. HALLVARD-KIF 34-23 (17-13) Onsdag 13. desember, Reistad Arena Dommere: Arnfinn Larsen og Vegard Lillebuen. Spillere KIF (mål i parentes): Aleksander Halkjelsvik Aabel (8), Sindre Rosseland Sørli (6), Øyvind Frigstad (4), Erlend Årstein Hansen (2), Simen Gården Aanjesen (1), Kristian Malerød Larsen (1), Johannes Jåsund (1), Simen Neset, Christoffer Meinich, Kristian Nordvik Thyssen, Bendik Holstad og Jostein Pedersen. Lagleder KIF: Tihomir Baltić Toppscorer St.Hallvard: Kim Skaug (7) Lagledere St.Hallvard: Glenn Solberg, Bent Dahl, Hilde Lohne Karlsen og Steffen Skancke. Utvisninger: KIF 4 x 2 min., St.Hallvard 0 Banens beste: Aleksander Halkjellsvik Aabel (KIF) og Kim Skaug (St.Hallvard)

Klarte aldri ta igjen forspranget

Hjemmelaget åpnet med en lynrask scoring. KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen svarte, men østlendingene var der igjen. Slik fulgte lagene hverandre de fem første minuttene. Etter 4-3-ledelse til hjemmelaget økte forspranget. Selv om KIF spiste seg innpå flere ganger, slo St.Hallvard tilbake. Førsteomgangen ebbet ut med redning av Simen Neset i KIF-buret og 17-13 i østlendingenes favør.

Finn Sverre Lislevand

Etter pausen tente Øivind Frigstad en gnist av håp med første KIF-redusering, 17-14. Og Aleksander Halkjelsvik Aabel til 18-15. Men så ble det brent for mange sjanser, mens hjemmelaget bare fortsatte å score.

Da Halkjelsvik Aabel klarte å bryte forbannelsen, var stillingen 21-16. Med 19 minutter spilt og åtte baklengs (28-20), kom Christoffer Meinich inn for Neset i mål. Rett etter byttet St. Hallvard EM-håpet sitt med Sander Heieren. Da kampen gikk inn i de siste ti spilleminuttene, ble KIF rammet av noe tilnærmet måltørke. Mens alle varsellamper burde ha blinket i KIF-leiren, ble det kun to mål på scoringslista, begge av Sindre Rosseland Sørli. Da blir det ikke lett å vinne håndballkamper.

Finn Sverre Lislevand

Noen som fant nettmaskene

Strekspiller Aleksander Halkjelsvik Aabel ble KIF-herrenes og kampens toppscorer, med åtte mål på ti skudd. Mens Sindre Rosseland Sørlie fra sin backposisjon sørget for seks mål, og bare én bom. St.Hallvards høyreback Kim Skaug hadde syv nettkjenninger. Det var også toppscorerne på hvert av lagene, Halkjelsvik Aabel og Skaug, som ble kåret til banens beste og gratulert av Robert Hedin, tidligere landslagssjef og nå daglig leder i St.Hallvard.

Finn Sverre Lislevand

Må snart ut av bunnstriden

Mens Runar Sandefjord og Nærbø topper tabellen og sikter mot eliteserien, er KIF på nedrykksplass med bare tre seire på 12 kamper. Det betyr et større press fremover. Neste kamp er allerede lørdag 16. desember, på hjemmebane. Men Sandefjord Håndball blir en tøff nøtt å knekke.

Tidligere landslagssjef og Vipers-trener Gunnar Pettersen og co. er også på opprykksjakt. Og det er spesielt en spiller KIF bør se opp for: Pettersen egen sønn, Simen Holand Pettersen. Suveren toppscorer så langt i 1. divisjon, med 111 mål på 12 kamper, hvilket gir et snitt på imponerende 9,2 mål per kamp.

Finn Sverre Lislevand

Holand Pettersen toppet også fjorårets toppscorerliste, der KIFs egen målkonge Sebastian Schultz Hansen endte på 6. plass. Schultz Hansen lå også godt an denne sesongen, før han måtte ut med skade, men er fortsatt blant de ti beste. Viking TIFs Miguel Pereira er nest best med 93 mål, mens «71 grader nord»-vinner og Nærbø-spiller Steffen Stegavik ligger på tredje.

Etter juleribba er fortært venter bergenslaget Viking TIF borte. Første hjemmekamp i det nye året blir mot Sander Sagosens gamleklubb, Charlottenlund fra Trondheim. Måtte det igjen bli lys i enden av tunnelen for Kristiansands håndballherrer i 1. divisjon.

KOMMENDE KAMP: KIF-Sandefjord Håndball, lørdag 16. desember, kl. 18, Gimlehallen.