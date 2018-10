Endelig vant Dante igjen

SKIEN: - Han gjør sitt beste hver gang, smilte medeier Stine Birkeland etter triumfen.

Dante Kievitshof eies av Birkeland og samboeren Vidar Tjomsland, mens det er storebror Øystein som er ansvarlig for treningen på Sørlandets Travpark. Vallaken har vært jevnheten selv etter at samboerparet fra Søgne fikk ham i sitt eie, og har på sine 40 starter i sørlandsregi vært i premierekka 32 ganger. Det har imidlertid blitt lengre mellom triumfene.

Mandag kveld fikk endelig samboerparet grunn til å feire igjen. Vidar Tjomsland styrte selv Dante Kievitshof perfekt rundt Klosterskogen-ovalen, og slo kloa i lederhesten oppunder mål. Dette var 8-åringens første seier siden mars.

– Dante Kievitshof gjør sitt beste hver gang, men som regel har det vært et par stykker som har vært bedre enn ham. I dag var det hans tur. Det ble helt perfekt, strålte Stine Birkeland etter at seieren var sikret. Dante Kievitshof travet 1.15,2a/2100 meter.

Løvdal med panserform

Kjell Løvdals hysteriske stallform bare fortsetter. Denne mandagskvelden var det tre år gamle Vital Vinters tur til å krysse målstreken først. Gunnar Austevoll styrte vallaken med stødig hånd, og loste Vital Vinter først over målstreken på fine 1.30,9a/2100 meter. Dette var Kjell Løvdals 16. seier i den 60. starten i 2018. Vegårshei-trenerens hester har vært blant de tre fremste i mål i halvparten (!) av sine starter denne sesongen.

– Dette var hans beste løp i karrieren så langt. I dag var han stødig og fin. Jeg skodde ham om på lørdag og prøvde ham med åpent hodelag og ørehette til å dra av på veien hjemme, og da tok han virkelig i. Nei, nå var han fin, fastslo den fremgangsrike 61-åringen.

To av to for Fernandez

Johan Kringeland Eriksen har gjort et godt stykke trenerhåndverk med fem år gamle Fernandez B.R. Mandag tok han sin andre strake seier da han rekordsenket seg til 1.18,3a/2100 meter.

– Dette er deilig, min far har brukt mye tid på denne hesten og det har vi også gjort etter at vi fikk ham inn på stallen. Jeg hadde egentlig god kontroll. Da konkurrentene kom opp på siden i den siste svingen, tente Fernandez B.R. til igjen. Jeg var godt fornøyd med hesten i dag, han tar mer og mer i underveis i løpene. Han forsvarer seg veldig godt, fortalte Kringeland Eriksen til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.