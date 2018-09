NM-bronse til KOKs juniorlag

SANDEFJORD: Etter fire år med «stang ut» i junior-NM stafett smakte det utrolig godt med medalje igjen. Det er ikke få treningsøkter disse tre guttene har hatt sammen de siste årene, og det gjør nok at medaljen smaker ekstra godt!

Marius Pytten leverte en solid 1. etappe og vekslet som nummer fire. Han sendte ut en annen torridøl, nemlig Marius Aurebekk, rundt 50 sekunder bak teten. Akkurat som sin navnebror leverte Marius A. en flott etappe. Sammen med Nydalen og Freidig hentet han inn nesten hele forspranget Asker hadde opparbeidet seg på 1. etappe. Dermed ble siste etappe akkurat så spennende som man kunne håpe på. Fire lag løp ut i løpet av 26 sekunder for å kjempe om gullet.

GPS-trackingen viste at Sebastian hadde en noe lenger gafling på 2. post og dermed fikk Nydalen og Asker en liten luke. Sebastian holdt hodet kaldt og orienterte nesten prikkfritt, og det er ikke så lett når det er NM-medalje det står om. Dermed kunne han løpe laget inn til en fortjent 3. plass. KOK var 1,25 minutter bak vinnerlaget Nydalen.

I gutteklassen ble KOKs 2. lag med Kristian Pytten, Simon Beckmann Kristiansen og David Runde nr. 33. I jenteklassen ble KOKs lag med Christiane Ruud Bøckman, Inge Stødle og Julie Christiansen nr. 23.

Stafetten gikk i Kodal like vest for Sandefjord. Terrenget var varierende og bød på o-tekniske utfordringer. Det varierte mellom områder med god sikt og god løpbarhet, og områder med dårlig sikt og mer utfordrende orientering i «grønne» områder.

Norgescup sprint

Allerede fredag startet det med NC-sprint fra Sandefjord stadion. Beste KOK-løper på sprinten var Sebastian Daland med 3. plass i H19-20. Løpssterke Kristian Pytten leverte også en god sprint og løp inn til 10. plass i H17-18, i denne klassen ble David Runde nr. 16. I D17-18 leverte Christiane Ruud Bøckman en flott sprint og ble nr. 18. I H21 ble Dag Blandkjenn nr. 13 og Håvard Wedege nr. 20. Julie Christiansen løp inn til en fin 13. plass i D16.

Oluf Bøckman

Norgescup mellomdistanse og O-idol

Lørdag forflyttet løperne seg til Kodal hvor mellomdistanse stod på programmet. Beste resultat av KOK'erne denne dagen fikk Sebastian med en 8. plass. David ble nr. 16 og Christiane fulgte opp med en 17. plass.

For 16-åringene var det O-idol. Julie Christiansen og Simon Beckmann Kristiansen representerte Vest-Agder, de ble begge nummer 21.

Norgescup langdistanse

Mens juniorene løp stafett, var det jaktstart for seniorene. Fra KOK var det bare Håvard som deltok. Han løp seg oppover i feltet og endte på 16. plass. Han klatret dermed opp på 2. plass sammenlagt i U-23 NC. Øvrige KOK løpere med gode plasseringer sammenlagt i NC når bare to løp gjenstår er: Marius Aurebekk nr. 5 i H17-18, Sebastian nr. 5 i H-19-20 og Dag Blandkjenn nr. 5 i U23.

Euro-meeting

Dag Blandkjenn dro fredag direkte fra sprinten i Sandefjord til Kolding i Danmark, for å løpe Euro-meeting i sprint. Lørdag stod "ny-vinningen" knock-out sprint på programmet, samme konsept som sprint i langrenn. Dag tok seg videre fra kvalifiseringen via kvartfinale til semifinale. I semifinalen ble det imidlertid stopp, han var tre sekunder fra å kvalifisere seg til finalen. Søndag var det «vanlig» sprint. Dag leverte et godt løp og ble nr. 19 og ble nest best av de norske. Det var over 60 deltakere, og mange nasjoner benyttet anledningen til å bli kjent med knock-out sprint og det danske «terrenget». VM går som kjent i Danmark i 2020.

