17-åring opp i Vindbjarts A-stall

VENNESLA: For oss i VFK er det ingen ting som gleder oss mer enn når det kommer opp spilllere fra egne rekker.

Martin er fotrapp og har stor løpskapasitet. Han innehar ikke gener som gjør ham til verdens lengste, men han innehar gener som kan medføre en stor fotballkarriere. Med sin relativt sett lave høyde, har han også et tyngdepunkt som gjør at han snurrer rundt på 5-øringen. Så den gutten kommer til å snurre rundt med mange motspillere i årene som kommer.

Martin har gjort seg fortjent til A-lagskontrakt. Ikke minst gjennom sine prestasjoner i 4. divisjon. Han markerte seg blant annet meget sterkt både mot Fløy 2 og Arendal 2. I de kampene møtte han en rekke spillere med fartstid på høyt nivå. Og han gjorde sine saker så bra at han umiddelbart ble lagt godt merke til. Både publikum og motstandere ble sterkt imponert. Ikke ofte at spillere forlater banen til trampeklapp på dette nivået. Men det gjorde Martin.

Det er jo heller ingen ulemper at han har fotballgener i blodet. Pappa med en fortid i engelsk fotball, onkel Ole Johan Jakobsen med en fortid i VFK, og til slutt sønn til kusina som spiller i Premier Leauge. Sistnevnte har forresten også også spilt litt ball på Moseidmoen. Han heter Lewis Cook og spiller Bournmouth om noen skulle lure. Litt lik på Martin kan en si.

Vi gratulerer og gleder oss til fortsettelsen. For denne midtbanespilleren er et ekte krydderemne som vi skal slipe og forme etter beste evne. Da håper og tror vi at Martin kommer til å bli en skikkelig VFK-yndling.