Historisk sammenlagtseier til Roar Lindland

MEXICO CITY: – Dette er så utrolig deilig, og jeg er veldig, veldig fornøyd. Jeg har lagt et enormt press på meg selv om å vinne ProAm-mesterskapet i år, og nå har jeg klart det. Det er helt ubeskrivelig, sier Roar Lindland.

Årets sammenlagttittel er høydepunktet i en lang karriere for 41-åringen fra Lyngdal. Fra tidligere har han vunnet Porsche GT Cup i Skandinavia, og også gjort stor suksess i fransk Porsche Cup. I år ble han nummer tre sammenlagt i Porsche Carrera Cup Scandinavia, men det har vært verdensserien Porsche Supercup som har vært årets store mål.

Etter ti løp på baner over hele Europa, inkludert finaleløpene i Mexico, kunne Lindland bestige det øverste trinnet på pallen. Han vant til slutt ProAm-mesterskapet fire poeng foran franske Nicolas Misslin, etter sju seirer, en andreplass og tre tredjeplasser.

Full klaff

– Alt har klaffet i helgen. Jeg reiste tidlig hit til Mexico for å være så godt forberedt som mulig, og venne meg til høyde på 2250 meter over havet. Jeg har trent godt fysisk og mentalt, og på banen gikk det meste på skinner.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Porsche

Lindland startet med å ta pole position i ProAm-klassen i begge løpene. I det første løpet lørdag kjørte han inn til seier i klassen, og da hadde han muligheten til å sikre seieren søndag. Derfor tok han ingen sjanser, og kjørte over mål som nummer tre – og det holdt til sammenlagttittel.

ProAm-klassen i Porsche Supercup er for semiprofesjonelle førere over 26 år, uten de samme forutsetningene som de helprofesjonelle førerne. Blant disse var det Michael Ammermüller som vant sammenlagt for andre år på rad. Både Ammermüller og Lindland kjører for teamet til Walter Lechner.

Mange skal ha takk

- Jeg må takke Walter for tilliten og en fantastisk sesong i år. Bilen har vært perfekt. I tillegg må jeg takke alle samarbeidspartnerne mine. Uten dem hadde ikke dette gått, og noen var også med hit til Mexico. Sist, men ikke minst må jeg takke familien som har støttet meg gjennom så mange år. Jeg må innrømme tårene rant inne i hjelmen da jeg krysset mållinja i dag. Dette er stort!

Porsche

Hva Roar Lindland skal gjøre neste sesong er det for tidlig å si noe om nå.

– Først må jeg la denne sammenlagtseieren synke inn, så får vi se. Jeg håper å ha noe klart før jul, avslutter Roar Lindland, som er den første nordmannen som vinner dette mesterskapet.