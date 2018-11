Odel Curling rykket opp til 1. divisjon

«Tirsdag ble det klart. Vi er klare for 1.divisjon! Vårt mål for 2018/2019 er å skape mest mulig ugagn og leven i Vest-Agder. Vi skal skrike høyere, opprettholde offentlig krangling og fortsette å opptre som elendig tapere og motbydelige vinnere. Vi vet vi er et lag med begrenset talent i litt for trange drakter, men vi håper Idda Arena likevel fortsetter å ha varme wienerpølser i kiosken, slik at skip Johnny Sandåker ikke blir sulten og forbanna halvveis ut i kampene. Da taper vi alltid!

Odel Curling er kommet til storbyen i vest for å bli elsket og forhåpentligvis hatet. Vi bor dessverre i Aust-Agder som ennå ikke har sett verdien av ishall til barn og voksne. Heldigvis yrer det av liv i Vest-Agder. Takk for at Kristiansand tar oss imot med åpne armer. Sesongen 2018/2019 skal bli interessant. 1. divisjon, here we come!»

- Kommunikasjonsrådgiver for Odel Curling

Aust-Agder bør satse på ishall

Se for deg at du aldri har drevet en idrett før og plutselig bestemmer deg for at du skal til OL i voksen alder. Se for deg at du har et ekstremt talent, men at du har skjult det hele livet. Se for deg at du har en porsjon overdreven selvtillit, men veldig dårlig selvinnsikt. Se for deg at du liker wienerpølser bedre enn kyllingsalat. Da er du trolig fra Aust-Agder og spiller curling.

Helt siden Odel Curling ble stiftet i 2017 har målsetningen og visjonen til laget vært krystallklar. Unngå å ramle, være største og best på sosiale medier, være en bidragsyter til egen ishall i Arendal, samt delta i OL i Beijing i 2022.

Odel Curling lover i hvert fall at hvis politikerne i Arendal ser nytten av en ishall for barn og voksne, så skal de bidra til yrene liv og aktivitet uke ut og uke inn. Om de kommer til OL i Beijing kan de ikke love riktig ennå.

Tirsdag spilte Odel Curling fra Aust-Agder, fylkets eneste curlinglag gjennom tidene, siste kvalifiseringskamp til 1.divisjon på Idda Arena i Kristiansand. Etter en turbulent innledning på høstsesong med intern krangling og varierende prestasjoner, var det vinn eller forsvinn for Aust-Agders flaggskip. Heldigvis for seerne på facebook fikk de se et Odel Curling fra sin beste side. 6-1 mot et meget sterkt Game of Stones fra Vennesla sikret billett til 1 .divisjon som begynner allerede i neste uke. Da starter sesongen for alvor.

Innholdsrikt 2018

Året 2018 har allerede vært ganske innholdsrik for den unge klubben fra Aust-Agder. I vår ble de overaskende nok sluttspillmestere i Agder etter å ha slått de ubestridte enerne Team Ugland i semifinalen og Rock Solid i finalen med hele 9-1. I september debuterte laget i norgescupen i Stavanger og klarte en imponerende 9.plass.

Hva som venter Odel Curling i fremtiden vites ikke, men som sørlandslegende og ivrig curlingprofil i Vest-Agder, Paul Richardsen, så fint sa det: «Odel er uten tvil mitt favorittlag i curling fra Aust-Agder».