Det klart viktigste for å kunne hevde seg som sprangrytter er at hesten er i så god form som mulig.

UTØVERBLOGG: Det er forberedelsene hjemme som legger grunnlaget for prestasjonen på stevnene. Det gjelder å ha gode rutiner på dette, og man blir også flinkere jo mer man erfarer. Til de viktigeste konkurransene er det betydelig mer planlegging, særlig hvis det er snakk om internasjonale stevner. På denne biten får jeg god hjelp av pappa Tor Ole og særlig mamma Heidi. Hun har ridd i «alle år» og vært en av Norges beste en gang i tiden, og hun har reist rundt i Danmark, Sverige og Tyskland på konkurranser.

Foto: Kristian Strøm

Forberedelser som å pakke er undervurdert, og det krever lengre tid og planlegging enn de fleste tror. Jeg må pakke klær og utstyr til meg selv, utstyr til hesten, mat til hesten, og ikke minst må alt av papirer være i orden. Hestebilen klargjøres til reise og reiseruten må planlegges. Før avreise til utlandet må Mattilsynet sjekke hesten. I god tid før store mesterskap som nordisk eller europamesterskap må hesten sjekkes av landslagsveterinær.

Variert trening

Variert trening er viktig for å forebygge slitasje og skader, men også viktig for hestens mentale helse. Skader kan i mange tilfeller oppstå på stevner fordi hesten ikke har godt nok utgangspunkt. Det er selvfølgelig viktig at hesten ikke har noe vondt i kroppen, som hindrer den i å prestere. Det er du som kjenner din hest best, og kan legge merke til om noe ikke er som det skal. Jeg har selv rutiner på dette hjemme for å opprettholde en sunn, frisk og ikke minst glad hest hjemme. En glad hest presterer bedre enn en lei hest. Da gjelder det å kjenne hesten sin godt og vite hvor mye og hva slags trening man bør gjøre i forkant av konkurransen.

Foto: Kristian Strøm

Forberedelsene under konkurranser kan variere mht. stevne, hest og klasser. Man må tilpasse hesten så godt som mulig, f.eks. med tane på væskebalansen hvis klimaet er varmere.

Faste rutiner

På konkurransedagen er det mye som skal gjøres og times riktig. Dersom hesten ser ut til å ha for mye energi, kan det være en fordel å få ut litt av denne før konkurransen starter. Om hesten din trenger trim på morgenen, eller om den trenger helt fri, er helt individuelt fra hest til hest. Det er ingen fasit på hvor mye en hest må være i aktivitet på konkurransedagen.

Etter hvert kan man lage faste rutiner på konkurranser ut ifra hestens behov. Jeg har selv rutiner, avhengig av hvilken hest jeg skal konkurrere med. Ofte har jeg to hester med på stevner, da gjelder det å se individuelle forskjeller på hestene og omstille seg. Det er ekstra mye forberedelser med to hester. Det krever en del forberedelser fra meg som rytter også. Jeg må omstille meg, og det krever en del konsentrasjon og fokus.

Konkurransene tar på både for hest og rytter, derfor er det også viktig med nok hvile. At hesten, og ikke minst jeg som rytter er opplagt, er helt nødvendig for å prestere og klare å gjøre alle disse forberedelsene godt.