Etter en tung periode kom endelig seieren igjen, men den satt langt inne etter en dramatisk kamp mot Randesund på Moseidmoen mandag kveld. 2–0 er en farlig ledelse, sier ordtaket, og det så virkelig skummelt ut etter at gjestene først satte inn ett straffespark i andre omgang, før de fikk ett til ti minutter før slutt.

Vi får telle opp poengene i oktober, men Mats Johansen Olsens redning på Diego Perez’ andre ellevemeter for kvelden, ble i hvert fall utrolig viktig i denne kampen. Perez fikk sitt andre gule kort noen minutter etter, og med én mann mer avgjorde vi kampen for godt med to mål mot slutten.

To mål før pause

Robert Våge Skårdal åpnet ballet da han skar inn fra kanten på Eirik Rygers pasning og satte ballen inn nede ved nærmeste stolpe med venstrebenet. Det ga dermed umiddelbart resultat med hans for anledning uvante posisjon på høyre kant. Seks minutter før pause var han igjen involvert i en scoring. En delikat ball på tvers til Brian Stangnes Kjeldsberg ble behandlet med finesse av nordlendingen, før han satt ballen under Randesunds keeper, Øyvind Børresen, der hans veldige rekkevidde ikke var til like mye hjelp. To fine avslutninger i en effektiv førsteomgang ga oss et godt utgangspunkt før siste halvdel av kampen.

Tomålsscorer Robert Våge Skårdal hardt presset i fart framover. Foto: Stian Bøe

Straffedrama

Andre omgang ble derimot en helt annen prøvelse for Vindbjart-fansen, som har fått noen skuffelser servert i tilsvarende situasjoner de siste månedene. Etter et snaut kvarter ble Randesund tildelt straffespark etter at et innlegg spratt opp i armen på Bernhard Salvesen da dette skulle klareres ut til sikkerhet. Diego Perez satte ballen sikkert til høyre for Mats Johansen Olsen, som kastet seg motsatt vei.

Herfra og utover kunne kampen vippet begge veier, og da Eirik Ryger også fikk blåst straffe mot seg ti minutter før slutt, for å henge i en grønn drakt på en dødball, så både kampen og høsten mørk ut. Men Diego Perez’ andre straffespark var ikke like godt plassert. Det ble satt i keeperhøyde, og denne gangen gikk Johansen Olsen riktig vei.

Avgjorde på slutten

Publikum jublet og pustet med magen på en gang, og fikk enda mer tro på at dette skulle ende godt da Perez ble sendt av banen noen minutter senere med sitt andre gule kort, og de blåkledde tok hintet. Anders Bjørge jobbet med klokka nede ved hjørneflagget, og etter først å ha mistet ballen, vant han den igjen, la ut til Våge Skårdal, som satte ballen under keeper. Et par minutter etter gjorde Bernhard Salvesen det meste selv da han tok ned en høy ball på brystet, lurte tre mann og satte ballen nede i hjørnet.

Bernhard Salvesen har avgjort kampen med sin 4–1 scoring. Foto: Stian Bøe

Utskiftninger og debut

Utover målscorerne i dag er det verdt å merke seg flere ting. Forsvaret var uten suspenderte Christian Beqiraj Follerås og Markus Nyhus som har dannet midtstopperpar i det siste. Ved siden av Salvesen, som var flyttet ned fra midtbanen, dominerte Fabian Jeppestøl Engedal som vanlig i lufta, og ble også kåret til dagens beste. På sin høyre side hadde han en annen juniorspiller, Christian Urdal Hansen, som debuterte fra start, og brukte farten sin godt. Daniel Tørressen Eikeland var tilbake i den dype midtbanerollen og gjorde den viktige jobben defensivt med bravur.

Tre poeng sender oss tre plasser oppover tabellen, før ny hjemmekamp til lørdag, mot topplaget Pors.

Robert Våge Skårdal, Mats Johansen Olsen, Brian Stangnes Kjeldsberg og Bernhard Salvesen. Foto: Stian Bøe