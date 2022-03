Han er bare for junior å regne, men tirsdag kveld leverte Øystein Tjomslands Brenne Borken et debutløp som fikk travekspertene til å hente frem superlativer av sjelden sort.

KRISTIANSAND: «Det er helt spinnvilt hvordan Tjomsland presenterer disse debutantene» utbrøt TV-kanalen Rikstoto Direktes ekspert Stian Hallenstvedt da Brenne Borken krysset mållinjen først, halve oppløpet foran resten av feltet bestående av eldre og garvede konkurrenter.

Tidligere løpsreferent i Travparken og en av landets mest anerkjente travkjennere, Ola Slåtsveen, brukte ikke mange minutter etter løpet på å publisere følgende melding på sin Facebook-side: «Tidenes debutant?»

– Bedre enn de fleste

Forventningene har lenge hengt ved toppstammede Brenne Borken, men Tjomsland har likevel ikke forivret seg i trening for å spisse hesten på noen måte opp mot debuten. Den tre år gamle hingsten har fulgt den sørlandske suksesstrenerens mangeårige treningsoppskrift basert på puls- og laktatmålinger, og som har sørget for edelt metall til Team Tjomsland gjennom et tosifret antall år.

– Jeg har jo debutert med en viss Tekno Odin tidligere, men tidsmessig er Brenne Borken bedre enn de fleste debutanter, sa Søgne-treneren etter løpet, et mildt understatement. Vinnertiden på 1.28,5 slet ekspertene i TV-studioet med å finne andre debutanter som har travet under.

Langsiktig mål om eliten

Brenne Borken har en mildt sagt gullkantet avstamming. Mamma Brenne Berna har status som «Eliteavlshoppe» i Norge for sin fantastiske nedarving. Hun er mor til tre millionærer, samt to svenske Kriterie-vinnere. At Tjomslands junior har hva som kreves for å leve opp til sine søsken, er ikke vanskelig å forestille seg etter tirsdagens debutløp på hjemmebane.

– Det er jo de store løpene vi sikter mot, og eier Tore Gard er i hovedsak hissig på det norske Kriteriet i høst. Med slike hester som Brenne Borken legger vi et langsiktig mål om å nå eliten, og etter denne debuten må det være lov å drømme, fastslo Tjomsland blidt i seiersintervjuet.

Andre strake seier

Hjemmetreneren fulgte opp superdebuten med å vinne også det påfølgende løpet med stallhesten Troll Sterk Odin, hestens andre strake seier. Fra tet kontrollerte Tjomsland hver meter av løpet og vant enkelt.

– Troll Sterk Odin blir bare bedre og bedre. Han er sterk og går til mål, og vil hevde seg bra fremover, fastslo en fornøyd trener og kusk etter løpet.

Troll Sterk Odin travet inn inn til sin andre strake seier. Foto: Trav365.no

Tre starthester – tre seire

Som om ikke det var nok avrundet Grislesjefen G.L. en fantastisk kveld for sørlandstreneren med å vinne også det siste løpet. Tre starthester fra stallen under kvelden ga med andre ord full pott for Øystein Tjomsland. Grislesjefen G.L. pilte rett til tet, og da Tjomsland berørte gasspedalen fjærlett midt i den siste svingen bare skvatt den lekre 4-åringen unna til overlegen seier.

– Tjomsland-show i Travparken! Grislesjefen G.L. leker seg til seier, han vinner så lett som man kan få vunnet, utbasunerte Hallenstvedt bak mikrofonen på Rikstoto Direkte.