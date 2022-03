Bare en drøy uke etter at stortalentet Brenne Borken fremkalte superlativene etter sitt debutløp, sendte Øystein Tjomsland en ny junior inn på den røde løperen.

Tre år gamle Guli Hektor ville ikke være noe dårligere enn stallkameraten Brenne Borken i sitt debutløp. Søndag kveld imponerte Tekno Odin-sønnen stort da han, etter offensiv styring fra Tjomsland, lenset unna fra tetposisjonen. Da mållinjen ble passert var motstanderne henvist til de slagnes rekker, 40-50 meter bak stortrenerens talentfulle springer. Vinnertiden ble fine 1.30,2/2040 meter på sønnen til den tidligere Kriterie-vinneren Guli Anna.

Samme taktikk, samme utfall Tjomsland var ikke ferdig for kvelden. Bak Gustav Larsen-trente Grislefaksen G.L. benyttet sørlandstreneren seg av samme taktikk og bombet til tet på den første langsiden. Den åtte år gamle hingsten stod for en svært sterk årsdebut da han holdt meritterte konkurrenter fra livet hele veien inn til mål. Gustav Larsen fra Lindesnes har i mange år hatt et godt samarbeid med Tjomsland, og mange av hans hester, med oppdretterprefikset Grisle, har vunnet store løp i regi sørlandstreneren.