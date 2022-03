Kristian Lien er i rute før seriestart med sine to mål i treningskampen mot Staal Jørpeland.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

FARSUND: Lørdagens kamp mot 2. divisjonskollega Staal Jørpeland spilt på Sparebanken Sør Arena i Farsund på gode baneforhold, men med en noe sjenerende vind på tvers av banen.

Kampen startet med et lavtliggende Staal Jørpeland som i stor grad overlot initiativet til Fløy. De første 15 minuttene foregikk spillet stor sett på Staals banehalvdel uten at man klarte å skape noen sjanser. Men Fløyspillerne lot seg ikke stresse av manglende sjanser og etter hvert fikk man i gang bra kombinasjonsspill på kantene, samtidig som man brøt Staal i frispillingsfasen flere ganger. Derfor var fullt fortjent da Kristian Strømland Lien banket ballen i mål fra 10-12 meter etter glimrende forarbeid av André Richstad på kanten.

Like etter ble det et lengre stopp i spillet da Dirirsa Gamachis fikk en stygg albue av en Staal-spiller, som førte til at leppa sprakk. Dirisa ble sendt til Flekkefjord sykehus etter en tur innom legevakten i Farsund.

I andre omgang våget Staal Jørpeland seg noe høyere opp i banen, noe som åpnet spillet. Fløy beholdt fortsatt initiativet i kampen og skapte flere farligheter etter aggressivt og godt spill, men Staal var farligere på kontringer og skapte to-tre store sjanser. Men etter 78 minutter satte Kristian Strømland Lien spikeren i kista, da han kriget ballen i mål etter fint gjennomspill, etter at keeperen reddet den første avslutningen fra Lien.

Dermed ble det en fortjent seier der laginnsatsen var upåklagelig. Kristian Strømland Lien leverte to goalgetter-scoringer og viste mye konstruktivt ellers - dagens desiderte Fløy-spiller ! Ellers spilte André Richstad og Mathias Fredriksen en meget god første omgang. Moro også å se Arent-Emil Hauge spille hele kampen etter sykdomsavbrekk.

Trener Johannes Tor Hardarson var godt fornøyd etter kampen. Han fremhevet laginnsatsen og at mange spillere viste godt igjen i til dels uvante roller.

Det er seriekamp mot Staal Jørpeland allerede 2. påskedag på bortebane. Det er nok lurt å nullstille seg inn mot det oppgjøret. Nyopprykkede lag på hjemmebane de første kampene er en meget vanskelig oppgave.

Treningskamp: Fløy IL - Staal Jørpeland: 2-0 (1-0)

Fløy: Knezovic, Kleppa, Eftevaag, Ystanes, Ujkani, Hauge, Gamachis, M. Fredriksen, Richstad, Hille, Lien. I tillegg kom Kristiansen, Blom, S Fredriksen, Hove og Aamodt inn i 2. omgang.