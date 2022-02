KARMØY: – Jeg har stått i flere finaler før, og var favoritt i mixed for to år siden, så det var godt endelig å lykkes, fastslår Abusdal.

I et mesterskap der Kristiansand Badmintonklubb var største klubb med sine 19 deltakere, spilte Abusdal seg oppskriftsmessig fram til tre semifinaler. Først ut søndag morgen var mixed double mot Andreas Holmedal fra Askøy og Katja Ellingsen fra Bergen. Abusdal og makker Thomas Grüner Fjeldheim fra Haugerud hadde tre matchballer på ledelsen 20-17 i det tredje og avgjørende settet. Litt passivt spill og noen enkle feil gjorde at paret fra Vestlandet kom opp på 20-20 og det ble omspill. Motstanderne var i god flyt og vant også de neste to ballene og vant dermed kampen 23-21, 14-21, 22-20.

Lite samspilt

– Jeg er litt skuffet over at finaleplassen i mixed double røk, da mixed normalt er mitt beste spill. Thomas og jeg har kun spilt én turnering sammen før NM, så kanskje vi ble litt usikre i det avgjørende spillet, sier Abusdal.

Etter en kort pause var det klart for semifinale i damesingle, hvor de to motstanderne i mixed møttes igjen, men uten hver sin makker. Katja Ellingsen fra Bergen er bare 15 år og et stort talent i norsk badminton. I denne kampen ble imidlertid den tre år eldre KBK-jentas rutine og sikre spill avgjørende. Abusdal hadde god kontroll og vant 21-15, 21-12. I finalen ventet forhåndsfavoritten Delia Murtazalieva (17) fra Haugerud. Abusdal gjorde et ærlig forsøk og hadde settball i første sett, men tapte 21-23. Andre sett var også jevnt i første halvdel, men så begynte kreftene å ta slutt. Sluttresultatet ble 21-15 til jenta fra Haugerud.

Mot klubbvenninner i damedouble

I damedouble spilte de to singlefinalistene sammen, noe de har gjort flere ganger de siste årene både på landslaget og i nasjonale turneringer. I semifinalen møtte de Abusdals klubbvenninner i KBK og skolevenninner på KKG toppidrett, Ingrid Gåsbakk (18) og Nora Omdal (18). Gåsbakk og Omdal kjempet godt, men det var Abusdal og Murtazalieva som spilte seg videre til finalen. Der møtte de nevnte Katja Ellingsen fra Bergen og Kristine Ødegårdstuen fra Moss.

Tre KBK-jenter kom på pallen i damedouble. F.v. Kristine Grande Ødegårdstuen (Moss), Katja Ellingsen (Bergen), Julie Marie Andersen Abusdal (KBK), Delia Murtazalieva (Haugerud), Nora Omdal (KBK), Ingrid Gåsbakk (KBK), Divya Tehlan (Bergen) og Akija Anton Reginold (Bergen). Foto: Privat

Kampen ble mer spennende enn enkelte kanskje hadde trodd, og jentene måtte ha tre sett før vinneren kunne kåres. Resultatet ble 21-17, 19-21, 21-14, og i det tredje og siste forsøket i dette mesterskapet lyktes det endelig Julie Marie Andersen Abusdal å bli norgesmester. Delia Murtazalieva var mesterskapets store spiller med gull i single, double og mixed double.

Herresingle ble vunnet av Thomas Barth (Bergen) foran Andreas Holmedal (Askøy). Andreas Andersen Roksvåg (KBK) og Elias Selsaas (Karmøy) på tredjeplass. Foto: Privat

Overraskelse i herredouble

De to 16-åringene Filip Bøhn og Sander Østhassel fra KBK er det beste herredoubleparet i U17-klassen, men i junior-NM (U19) konkurrerer de mot ett og to år eldre motstandere. De hadde lagt igjen respekten i garderoben og slo ut det ene paret etter det andre, helt til de sto i finalen. Der ble Mathias Hong og Thomas Grüner Fjeldheim fra Haugerud et hakk for gode og vant 21-18, 21-17.

– Dette var sykt gøy, og jeg er utrolig fornøyd med spillet vårt i double, sier Sander Østhassel.

Sander Østhassel og Filip Bøhn tok en overraskende sølvmedalje i herredouble etter solid spill hele helga. Ikmal Hussain i midten. Foto: Privat

To bronsemedaljer til Roksvåg og Gåsbakk

En annen som innfridde til forventningene og vel så det, var Andreas Andersen Roksvåg (18). Han spilte seg fram til semifinale i herresingle og i mixed double med Ingrid Gåsbakk. I semifinalen holdt han nesten helt følge med landslagsspiller Andreas Holmedal fra Askøy, som senere vant sølvet, men tapte 19-21, 17–21 i en velspilt kamp. I mixed double tapte Roksvåg og Gåsbakk for de senere norgesmesterne Hong og Murtazalieva med sifrene 14-21, 19-21 og de var begge godt fornøyd med egen prestasjon og to bronsemedaljer hver.

– Jeg klarte det som var målet mitt, nemlig semifinale i double og mixed, og kvartfinale i single, sa en glad Ingrid Gåsbakk, som har vært en del plaget av skader de siste årene.

Alle KBKs medaljevinnere fra junior-NM på Karmøy. Foran f.v.: Sander Østhassel, Filip Bøhn, Julie Marie Andersen Abusdal og trener Ikmal Hussain. Bak f.v.: Andreas Andersen Roksvåg, Ingrid Gåsbakk og Nora Omdal. Foto: Privat

Bytter trener

Dette var malaysiske Ikmal Hussains siste turnering som KBK-trener, etter tre år som hovedtrener i klubben. 1. mars overtar danske Lasse Nørgaard Frandsen. Hussain var godt fornøyd med avslutningen og ti medaljer i junior-NM.