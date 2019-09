Landslagssjefen fra Hovden

Med en stillingsbrøk fordelt på landslaget, lokalpolitikken og skikretsen på henholdsvis 60, 40 og 20 prosent, kan det bli travle dager.

– Det er et puslespill, men det går brukbart. Vi lever jo i en digital tidsalder, så mange arbeidsmøter kan for eksempel gjøres unna på Skype, forklarer Hans Blattmann, som i inneværende periode også har vært leder av planutvalget i kraftkommunen øverst i Setesdal.

Han vokste opp i Kristiansand. Som sønn av tidligere stortingsrepresentant Aud Blattmann er han flasket opp med politikk, og ble første gang valgt inn i kommunestyret i Bykle i 1995, for Arbeiderpartiet. Og om velgerne vil, er han klar for en ny periode både i kommune og fylke.

Begynte som lærer ved skigymnas

I ungdommen var han aktiv alpinist i kristiansandsklubben Fagen32. Interessen for helse og aktivitet førte til en bachelor i helselære og biologi ved Norges idrettshøgskole og topptrenerutdannelse ved daværende Agder Distriktshøgskole. Kanskje settes også sluttstrek for masteren i idrettsvitenskap ved UiA.

Etter studier ble det jobb som lærer, først ved skigymnaset i Sirdal, deretter Hovden. Ved sistnevnte var han også daglig leder i noen år.

På begynnelsen av 2000-tallet tok han et avbrekk fra læreryrket, med to sesonger som trener for det norske kvinnelandslaget i alpint. Kretstrener i alpint for Agder og Rogaland Skikrets har han vært siden 2012.

– Å jobbe med hjertet

Før sesongen 2016–2017 overtok Blattmann som landslagssjef for para-alpint. Det har vært en suksesshistorie med Jesper Saltvig Pedersende som flaggskip. Sitteski-utøveren tok gull og bronse under de paralympiske vinterleker i 2018. I vinterens para-VM ble det to sølv og to bronse. Han har så langt 12 Wold Cup-seire og sammenlagtseier i verdenscupen to år på rad.

– Det er ikke flaks, men resultatet av hard jobbing, slår landslagssjefen fast.

Bortsett fra noe praktisk tilrettelegging, mener han det ikke er noen forskjell på å trene funksjonshemmede kontra funksjonsfriske.

– Det er den samme innstillingen, og handikap er ikke noe tema. Det handler om å optimalisere potensialet. Det er et høyt nivå og du må trene hardt. Det er det samme fokuset. Og vi ønsker å dra kulturen som er bygget opp i norsk alpint inn i para-alpint. I det ligger det å trene mye for å bli best, sier han.

Dagens landslagstropp er liten, med bare to utøvere. I tillegg kommer et utviklingslag med to løpere og tre løpere med treningsstatus.

– Målet er å få fram nye utøvere og bygge laget større. Rekruttering av nye parautøvere blir best gjennom inkludering i lokale idrettslag. Det er her løperne blir best ivaretatt og hvor man kan nå ut til alle, hevder Blattmann.

Forberedelsene til ny sesong begynte allerede i april. Å reise verden rundt og bo i koffert har blitt en livsstil.

– Jobben gir meg mye; det å kunne jobbe med utøvere som vil mye, som vil prestere på høyt nivå. Man må kjenne på trykket og jobbe med hjertet, rett og slett, sier treneren.

Vil bli best

– Hans er utrolig dedikert, en som alltid skal gjøre alt 100 prosent. Det er perfekt å ha med en som tar ansvar for alt i både trenings- og rennsammenheng, mener Jesper Saltvik Pederse, kåret til Årets mannlige funksjonshemmede utøver under Idrettsgallaen i år.

20-åringen, som representerer Plogen Skiklubb i Haugesund, kjenner Blattmann godt fra tiden i kretsen.

Paraalpinisten fra Åkrehamn på Karmøy var to og et halvt år da han første gang prøvde seg i bakken, i Røldal der familien har hytte, med faren som holdt i barneselen bak. Selv om han var innom både friidrett, håndball og var fotballdommer, var det alpint som fenget.

Ved siden av studier i statsvitenskap i Oslo, trener Saltvik Pedersen flere timer daglig og vil ha 70 dager på ski før første europacuprenn i Pitztal i Østerrike i desember. Kommende sesong er uten de store mesterskap, men trener og utøver deler samme ambisjon: Seier i hvert renn.