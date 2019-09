Ny stjerneduo presenterte seg

I 2017 var Kari Anne Knutsens Wayne Brogård på hele Trav-Norges lepper da han radet opp triumf etter triumf og til slutt endte opp som årets mestseirende varmblodshest i landet. Fantastiske 14 seire på 26 starter ble fasit, men med økende inntjening kom også skjerpet motstand. Til tross for seks seire de to påfølgende sesongene, har naturlig nok ikke Wayne Brogård på samme måte gått fra klarhet til klarhet.

Lørdag debuterte imidlertid den åtte år gamle vallaken i i montédisiplinen, travløp under sal, og viste at en ny seierssanking kan være på gang. Sammen med sørlandets mestvinnende montérytter, Malin Berås, satte Wayne Brogård konkurrentene sjakk matt i sin montédebut på Forus. Berås tok karrierens 102. seier da hun red først over målstreken og innfridde favorittstempelet i løpet.

Vinnertida på Wayne Brogård ble 1.16.6/2080 meter. Hesten eies av Solsikke Invest ANS fra Arendal, ved brødrene Trygve og Roar Holtebekk.

Sørlandsseier ble det i Stavanger også ved setesdalshesten Stjerne Kos. Den flotte 5-åringen til Cay Normann Hovstad fra Grendi tok sin tredje strake seier da han sammen med kusk Tom Erik Solberg landet på 1.28,9/2060 meter. Ekvipasjen gikk offensivt til verks fra sitt tillegg og overtok føringen runden fra mål. Fra den posisjonen kontrollerte den favorittspilte duoen løpet helt hjem. Stjerne Kos har nå vunnet sju av 13 løp, og er ubeseiret med Tom Erik Solberg som kusk.