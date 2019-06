Arendal-kapteinen så rødt

HALDEN: På en tung naturgressbane i Halden måtte Arendal konstatere at rekken med kamper uten tap stanset brått. Kvik Halden vant 2–1 i en jevn, men tøff fotballkamp.

På overtid ble også kaptein Reiss Greenidge utvist etter at han var flyttet opp som spiss i et forsøk på å få inn utligningsmålet helt mot slutten. Han hadde allerede et gult kort, og i en duell oppe ved cornerflagget til hjemmelaget gikk han altfor tøft inn i en ny duell – og dermed fikk han beskjed om å forlate banen. Arendal måtte dermed avslutte kampen med 10 mann, men det hadde ingen avgjørende betydning for kamputfallet.

Sjansefattig

I en sjansefattig førsteomgang var det Arendal som var farligst frampå – uten å få uttelling. Det fikk derimot Kvik Halden etter 41 minutter. Et innlegg ble slått inn i boksen og der steg Chinonso Chidiebere Agu i været og headet ballen i mål utenfor Leopold Wahlstedts rekkevidde.

Fakta: Kampfakta Kvik Halden-Arendal Fotball 2–1 (1–0) 2. divisjon menn avd. 1 1–0: Chinonso Chidiebere Agu (41) 1–1: Kim Kvaalen (50) 2–1: Filip Westgaard (82) Gult kort: David Paulmin, Kvik Halden Rødt kort: Reiss Greenidge, Arendal Fotball (to gule)

Hjemmelaget ledet altså 1–0 til pause, men det tok bare få minutter før Kim Kvaalen skapte balanse i stillingen med et meget velplassert skudd fra 22 meter.

Slet offensivt

Deretter var det Arendal som var nærmest i lange perioder, men offensivt slet bortelaget med å få nødvendig uttelling. Dermed gikk det slik det ofte går i fotball: med snaue ti minutter igjen kontret Kvik Halden. De fikk slått inn fra Arendals høyreside og foran mål avsluttet den tidligere Vindbjart-spilleren Mathias Engebretsen kontant og presis. Det ble altså avgjørende for at alle tre poeng ble igjen i Halden.

Arendal-trener Steinar Pedersen var ikke fornøyd med det han fikk se på Halden stadion.

Skuffet

– Vi er skuffet over vår egen prestasjon, sier han til HA-TV etter kampen og legger til:

– Det er for mange baller vi mister, og vi klarer ikke holde hodet kaldt i de avgjørende situasjonene, fastslår han.

Han mener Arendal var forberedt på at det ville bli en krigekamp med mange tøffe dueller. Til sjuende og sist var det altså Kvik Halden som seirende ut av de helt avgjørende duellene.

– Det er en jevn fotballkamp som blir avgjort på marginer. Derfor er det surt å tape, innrømmer Steinar Pedersen som også erkjenner at det røde kortet til Reiss Greenidge var korrekt vurdert av dommeren.

– Det er uakseptabelt og tåpelig, kommenterer han.

Roser Arendal

Kvik Halden-trener Kent Bergersen sier på sin side at hans lag i utgangspunktet hadde vært fornøyd med ett poeng.

– Vi spiller en god kamp mot et meget godt lag. Mot slutten var det en stillingskrig uten at noen av lagene skapte store sjanser. Jeg tenkte at ett poeng kunne vært helt OK, men det var utrolig deilig å se seiersmålet gå inn, sier Kent Bergersen til HA-TV.

PS! Arendal ligger på åttendeplass med 14 poeng etter ti kamper. Stjørdals-Blink topper med 21 poeng.