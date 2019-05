Sørlending vant MMA-kamp i Sverige

Rashid skulle opprinnelig ha kjempet 65,8-kilosklassen, men fikk ny motstander noen dager før stevnet. Det var en kar som hadde vunnet sin første amatørkamp i 70-kilosklassen. Rashid var bedre teknisk og var en god del raskere enn sin opponent, og mikset også inn bryting og BJJ (Brasiliansk Jiu-jitsu).

– Å gå kamper er noe jeg elsker, fordi det er der man kan vise ferdighetene sine, se hvor mye man har vokst som fighter fra sist kamp, se at treningen funker og at man føler man vokser som menneske. MMA er mer enn bare en sport, det gir en så mye mer! Selvtillit, holdning, mestringsfølelse på en helt annen måte enn noen annen sport jeg har prøvd, sier Rashid.

Privat

Hans lagkamerat i Sørlandets Kampsportklubb, gikk i samme stevnet sin første proffkamp som MMA-utøver. Det resulterte i tap mot en motstander fra Allstars MMA, en av største og beste klubben i Skandinavia med UFC-fightere. Navid melder følgende:

– Jeg innrømmer at motstanderen var god i bryting og dominerte første runde og 2 min og 30 sekunder i andre runde, men jeg følte at dommeren stoppet kampen for tidlig. Jeg kunne merke på motstanderen at han var sliten og at han ikke kunne stå mot meg i tredje runde. Dessverre kom vi ikke så langt på grunn av dommerens avgjørelse. Jeg har blitt oppmerksom på mine svakheter og kommer definitivt til å fikse dette i min kommende kamp. Heldigvis lærer man oftest mer av å tape enn å vinne, så jeg får se positivt på dette og la dette motivere meg til å trene enda hardere!