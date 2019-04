Historiske øyeblikk for Lauvåsen IF

Med et felles mål om at flest mulig har et tilbud lokalt og der alle skal ha mulighet til å bli med uansett bakgrunn, har klubben opplevd nye historiske øyeblikk som vi er stolt av.

Trente med gutter

Fire av jentene på basketballaget Lauvåsen Wildcats begynte allerede i september 2016 å trene sammen med en del gutter. Disse har utviklet seg stadig og med gutter på sin alder som motstandere har denne utviklingen blitt mangedobblet. Mens noen av guttene valgte å ta pause eller slutte, besto jentene.

Det resulterte i at en av jentene, Milla Jerkovic Finsæther, i fjor ble med på NTC (Norsk Talentcamp) der de aller ivrigste og beste jentene i Norge møttes til felles nasjonale treninger. I år regner vi med at minst tre av jentene blir med på NTC. Mabsud, Eveline og Milla har satt av datoen i juni og gleder seg veldig til noen tøffe og lange treningsdager.

Dragoslav Jerkovic

Til jentenes store glede startet en annen gruppe jenter å trene basketball i Kristiansand Pirates etter jul. Alle går på samme skole og er gode venninner. Jasmin Clobares (treneren i Kristiansand Pirates) forteller at jentene har litt forskjellige mål, men at fellesmålet er å vinne kamper i Pirates Cup.

Samtidig som de trener to ganger i uka, er de invitert til å trene med laget til Lauvåsen Wildcats hver tirsdag mellom kl. 16.00-17.00 i Håneshallen. Dette mest for å bli kjent mer med hverandre og samtidig lære av hverandre.

Første kamp

Lørdag 6. april møttes Lauvåsen Wildcats og Kristiansand Pirates i sin første offisielle kamp under helgens Superhelg i Sør-Amfi, Arendal. Et historisk øyeblikk for Lauvåsen Wildcats som aldri før har stilt opp med et rent jentelag.

Det ble spilt 4x10 minutter med mye action og godt og hard forsvar på begge sider. Denne gangen dro Lauvåsen Wildcats seirende ut av duellen med god margin, men undertegnende kunne allerede se stor framgang blant jentene i Pirates siden sist trening.

Jasmin har virkelig gjort en enorm jobb og Wildcats-jentene forventer enda større motstand neste gang vi møtes. Mest sannsynlig spiller vi en treningskamp eller to før Pirates Cup.

Stor rekrutteringsjobb

Jasmin forteller videre om stor interesse for basket blant jentene på vestsiden av byen og at de allerede er opp imot 14 spillere på hver trening. Lauvåsen Wildcats får også en del henvendelser på østkanten, så dette lover veldig bra for videre rekruttering og utvikling av basketball i sør.

Både Pirates og Wildcats baskettilbud til både jenter og gutter i mange aldre. Det har blitt gjort en stor rekrutteringsjobb av disse to klubbene. Lauvåsen IF fikk tilskudd av Idrettsrådet (Byprosjekt) der klubben besøker skolene på østsiden av byen i gymtimene. Pirates bruker også den samme tilnærmingen på vestsiden med stor suksess. For mer informasjon om treningstidene og tilbudene, ta en kikk på www.lauvasenif.no og www.pirates.no.

Jean Pierre Diaz

Volleyball-suksess blant gutter

Det siste året har en guttegjeng på niende trinn i Vigvoll skole spilt volleyball når enn de fikk mulighet til det. Rett og slett på eget initiativ og interesse, i friminuttene på skolen og i fritida generelt. Sånn fortsette det til foreldrene tok grep og booket hallen for guttene slik at de kunne trene enda mer.

Tiden gikk og de fant ut at de ønsket å få litt hjelp med treninger. Vår volleyball-ansvarlig, Geir Vestbø, syntes dette var en kjempeinitiativ og klubben ønsket dem velkommen. Vi satte av fast tid på onsdager ut våren der guttene kan få faste treninger med Geir.

Dette har så langt fungert veldig bra og for første gang deltok vennegjengen i en turnering i regi av Søgne IL Volleyball i Nygårdshallen. Enda en historisk øyeblikk i klubbens korte eksistens. På turneringen fikk de på seg drakter, stilte opp med to lag og fikk prøvd seg mot lag fra Søgne, Vigør og Mandal. Foreldrene forteller at det har gått kjempebra og at de storkoste seg.

Vi gleder oss til fortsettelsen og videre utvikling av volleyball på østsiden av byen. Vi må gi stor applaus til foreldrene som støttet guttene og hjalp de hele veien. Ingenting er bedre enn når barn og ungdom selv velger idretten de ønsker å drive med. Uansett hva målet med det måtte være. Det viktigste er at de har det bra sammen, har det gøy og er fysisk aktive.

Innebandy er sykt gøy

Hver fredag fra kl. 20.00-22.00 tilbyr Lauvåsen IF lavterskel treningstilbud til de voksne i nærmiljøet. De siste årene har det blitt spilt basketball, volleyball og futsal, men det som virkelig har blitt en suksess er innebandy.

Hver fredag møter det opp 15–20 voksne jenter og gutter for å spille denne nordiske idretten som startet seint på 1960-tallet i Sverige. Innebandy var først og fremst en treningsmåte for ishockeyklubber og bandyklubber når det ikke var is. Enkle regler, høyt tempo og mye svetting er noen av stikkordene som undertegnende kommer på når treningen finner sted.

Mange gjør helt andre ting på en fredagskveld, men flere og flere finner veien til Håneshallen og det synes vi i klubben er helt fantastisk. Det som overrasker mest er at flesteparten av dem som møter opp er i en alder av 20–30 år. Som leder av klubben vil jeg kalle dette en rein suksess og det gleder oss å se at så mange ønsker å være fysisk aktive.

Mange av dem som trener med oss på fredager stiller også opp på innebandyens "Venneliga". Nå skal medlemmene sette seg ned og vurdere om de ønsker å stille som klubblag til høsten. Det hadde vært helt fantastisk.

Medaljedryss under klubbmesterskap

Gerth Scerri

Lauvåsen IF Taekwondo stilte mannsterke på klubbmesterskap med 40 utøvere lørdag 30. mars i Fevikhallen.

Fire regionale klubber deltok: Lillesand Taekwondo klubb, Evje Taekwondo klubb, Grimstad Kampsportsenter og Lauvåsen IF Taekwondo. I tillegg deltok utøvere fra Brumunddal Taekwondoklubb og Halden Kampsport senter/ Keum Gang St. Hanshaugen.

Det arrangeres fire klubbmesterskap gjennom sesongen hos hver av de regionale klubbene på Sørlandet. Tidligere har det vært litt aktivitet på konkurranseformene kamp og mønster, men først de siste årene har dette tatt seg opp igjen. I helgen var det hele 80 deltakere på stevnet.

Gerth Scerri

Mesterskapet begynte med juniorene og seniorene, som konkurrerte i både kamp og mønster. Det deles opp i klasser og nivåer i begge disipliner. I kamp konkurrerer to og to mot hverandre, som i boksing og karate. I mønster derimot konkurrer man enten en eller flere sammen, for å oppnå høyest mulig poengsum fra tre dommere.

Speed kick

Etter juniorene og seniorene var det de minste sin tur. Det var mange spente små. De aller minste er helt ned i barnehagealder og opp til 12 år. En av felleskonkurransene er «speed kick» hvor det gjelder å sparke flest mulig ganger på en sparkepute i løpet av 30 sekunder. Beste notering ble hele 110 spark. De minste konkurrerer også i kamp og mønster. Gruppene deles opp etter alder og utøverne blir satt opp mot motstandere på tilsvarende nivå.

Gerth Scerri

Mange synes det nok kan virke litt skummelt den første gangen de deltar, men etter to runde i ringen, er det bare smil å ense. Alle kåres til vinnere og det er felles premiering til alle som deltar. Lauvåsen IF Taekwondo stilte med mange nye konkurranseutøvere og sier seg veldig fornøyd med to sølv- og to bronsemedaljer i kamp og kata på de voksne og 25 barnemedaljer.

Gerth Scerri

Det var nærmere 200 stykker som møtte opp (publikum pluss deltakere) i Fevikhallen og det var god stemning igjennom hele dagen. Et slikt stevne er for mange av deltakerne første arrangement utenfor klubben og er en stor opplevelse. Klubbene støtter hverandre igjennom hele dagen med å bidra som coacher og dommere om hverandre.

Gerth Scerri

Supert gjennomført klubbmesterskap av Grimstad Kampsportsenter. Lauvåsen IF Taekwondo gleder seg til å arrangere neste klubbmesterskap i september. Det er fantastisk at klubbene kan løfte sporten slik at alle som deltar får større glede av det.