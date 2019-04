Tungt sluttspill for Våg J18

Våg spilte overbevisende med et svekket mannskap i den forrige runden i Lerøyserien og kvalifiserte seg til det nasjonale sluttspillet hvor Norges åtte beste J18-lag skulle møtes til dyst.

Men skader og sykdom preget Våg-mannskapet også denne helga.

Bakspiller Laureta Veliqi måtte stå over også denne runden pga. noe man frykter kan være begynnelsen på et tretthetsbrudd på vrista.

– Jeg synes det er veldig kjipt at jeg ikke kunne spille i helga, dette er noe jeg har sett fram til og gledet meg til siden i høst, forteller hun.

Bakspiller Mathilde Flo Hjetland har siden forrige Lerøyrunde knapt trent eller spilt kamper pga. en betennelse i hælen. Først på torsdag kunne hun delta i trening igjen, men hun merket allerede i den første kampen at hælen ikke var god men trosset smertene i de tre første kampene.

Toppscorer

I plasseringskampen mot Larvik lot Våg-lagledelsen fornuften råde og beordret Mathilde til ikke å spille.

– Jentene sto på selv om det gikk dårlig og da var det litt kjipt å måtte sitte på sidelinja og tenke på seg selv. Jeg hadde mest lyst til å være utpå der og kjempe sammen med dem, forteller Mathilde.

Hun ble likevel toppscorer i Lerøyserien totalt. Hun scoret 94 ganger. Nummer to ble Tuva Ulsaker Høve fra Byåsen med 93 mål.

Linjespiller Ine Tjomaas Marcussen måtte også kaste inn håndkleet og det allerede i den andre kampen. Ine har vært ute i en halv sesong med et brudd i skuldra og hadde gledet seg til comebacket i Drammenshallen denne helga.

Knekte fingeren

– Jeg var så uheldig å knekke fingeren i en takling i kampen mot Fyllingen. De har satt på en midlertidig gips og så må jeg på sykehuset i Kristiansand hvor de bestemmer om fingeren må opereres, forteller hun.

I det nasjonale sluttspillet i Lerøyserien møtes de beste jenter 18-lagene i landet til dyst. Mange av spillerne har spilt i eliteserien og flere har mange landskamper på baken. I et sånt selskap må man være på topp for å kunne prestere. Våg innså raskt at de stilte for svekket til å ha noen ambisjoner og bestemte seg for rett og slett å gjøre så godt de kunne.

Gikk i kjelleren

Desirée Sundtjønn oppsummerer helga på denne måten:

– Det var egentlig litt tilfeldig at vi gikk videre til sluttspillet med tanke på alle skadene vi har opplevd denne sesongen. Når vi da møter den motstanden som vi gjør denne helga, klarer vi ikke å takle det. Vi går veldig fort i kjelleren og det preger oss i alle kampene.

– Vi har spilt flere av kampene med bare to bakspillere og da sier det seg selv at det blir tøft.

– Det er kjipt å tape kamper, særlig når vi ikke er vant til å tape med så store sifre som vi har gjort denne helga. Men vi kan ikke gjøre annet enn å stå på videre og jobbe hardt inn mot neste sesong. Det er tross alt en god prestasjon i seg selv det vi har fått til med at vi kvalifiserte oss til det nasjonale sluttspillet.

God erfaring

Mathilde Flo Hjetland var ved godt mot da hun oppsummerte helga:

– Det var selvfølgelig veldig kjipt å tape alle kampene, men vi hadde ingen særlige ambisjoner om å komme så veldig langt i sluttspillet. Vi har kjempet bra igjennom hele sesongen og det er en sliten og skadeskutt gjeng som har spilt denne helga. Vi tar med oss det vi kan av erfaring og vi har ikke vondt av noen tap av og til.

Toppscorere i helga: Eila Mølnvik Tjøm 18, Mathilde Flo Hjetland 12, Desirée Sundtjønn 10.