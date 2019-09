Gimletroll slo tilbake med årsbeste

STATHELLE: Etter det skuffende tapet i toppkampen mot Sandefjord forrige søndag var tre poeng i den utsatte kampen mot Stathelle påkrevd for å holde liv i håpet om å innta topplassen ved sesongslutt. Og sørlendingene leverte med stil, og er nå tre poeng bak Sandefjord med fem kamper igjen å spille.

Torsdag var bortelaget best fra start til slutt på Bunes kunstgress, og seieren var aldri truet etter June Tønnesland Johansens åpningsmål etter 14 minutter.

Jentene var på fra første minutt og var det førende laget. Etter den første scoringen tok vi fullstendig over, og holdt tempoet høyt ut omgangen. Vi rullet bra opp på begge sider og angrep veldig tålmodig. Presisjonen var en del hakk opp fra de siste kampene våre, og valgene var ofte gode.

Sjansene kom stadig hyppigere, og 2–0 var på ingen måte en for stor ledelse halvveis.

I samme spor

I andre omgang fortsatte i stor grad i samme sporet som før pause. Et mål før minuttet var spilt punkterte i realiteten spenningen i kampen, og vi var veldig dominerende og styrte hele spillet. Det ble noen flere glipper etter hvilen, men totalt sett var også andre omgang veldig bra.

Flere av angrepene våre ble bygd på god timing, presisjon, initiativ og bevegelse. Samhandlingen var ofte veldig bra.

Dette var en veldig gøy kamp å se på, og det var tydelig at jentene koste seg på banen. Jeg vil si at dette nok var årsbeste for vår del.

28 mål

Ingrid Olsen fornektet seg ikke, og etter et par kamper uten nettkjenning slo hun tilbake med tre nye scoringer torsdag. 20-åringen har nå 28 mål på samvittigheten etter 17 serierunder. Hun var også involvert i dagens siste mål, som imidlertid ble registrert som et selvmål.

Roar Tolfsen

Neste oppgave for Gimletroll er Hallingdal på Kristiansand stadion søndag, og da er det avspark allerede klokka 13.00.