Randesunds tredje strake seier

KRISTIANSAND: Vi møtte vi et Hinna-lag vi ikke visste stort om. Vi startet kampen greit, men slapp inn en del lette mål bakover. Til tross for noen forsvarsproblemer i innledningen, følte vi at vi hadde full kontroll fra start til slutt.

Vi fikk kontret inn en del mål i første omgang, og fikk det til å stemme i etablert angrepsspill. Vi lyktes i perioder veldig bra med det vi har øvd på på trening denne uka, så vi er stadig i utvikling. Vi tok med oss en 17–12 ledelse til pause, og hadde fokus på å ikke slippe oss ned i 2. omgang slik vi har gjort de to foregående kampene. Vi klarte imidlertid ikke å riste Hinna av oss, og midt uti andre omgang ledet vi kun med to mål.

Skjermdump fra handball.no

Derfra klarte vi heldigvis å gire opp bakover. Vi tok duellene, flyttet beina bedre og stresset Hinna nok til å gjøre en del tekniske feil. Vi fikk løpt kontra på dem og hadde full kontroll inn mot sluttsignalet.

Det er gøy at så unge spillere klarer å holde hodet kaldt og dra ifra på slutten nok en gang. Vi må jobbe med ikke å bli for komfortable ved stor ledelse, men vi viste igjen stor styrke ved å holde Hinna unna og ta en ny seier. Vi vant 29–21 og er alt i alt strålende fornøyd med tredje strake seier i 2. divisjon.

Nå blir det en litt roligere treningsuke med en fortjent langhelg før vi begynner å forberede oss mot den fjerde strake seieren i kampen mot Gjerpen 2 5. oktober.

PS! Våg topper 2. divisjon avdeling 2 med bedre målforskjell enn oss.