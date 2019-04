Gikk seg vill før hun innfridde som storfavoritt

Til tross for at hun ikke hadde vunnet løp etter at hun kom til Sørlandet i fjor høst, var Jenny Thygesen-trente Jerkla O.K. gjort til storfavoritt under torsdagens lunsjtrav på Bjerke. Den seks år gamle hoppa innfridde til fulle, men at hun fant veien tilbake til travbanen, var ikke gitt under treningsturen 1. påskedag.

På ridetur i skogene rundt Sørlandets Travpark og utover mot Høvåg red nemlig treningsrytterne seg vill, og Jerkla O.K. var blant hestene som vandret i terrenget en god del lenger enn hva som var planen.

– Ute og går på vår tredje time. Finner ikke veien hjem, men vi nærmer oss, forteller oppasser Maren Sødal i en video hun postet på Team Thygesens Facebook-side mens de forsøkte å orientere seg tilbake til Travparken.

Den utradisjonelle oppladningen gjorde tydeligvis susen for Jerkla O.K. som travet 1.28,9a/1609 meter da hun tok karrierens andre seier.