– Helt utrolig å være en del av dette

For et år det har vært for 22 år gamle Karoline Stormo. Hun har rukket å vinne hele fem ganger individuelt på college, mer enn noen annen norsk spiller har gjort før henne, hun har blitt norgesmester, hun har blitt trukket ut til å representere det internasjonale laget i neste måneds prestisjetunge lagturnering Arnold Palmer Cup, og hun har rukket å bli den høyest rankede norske amatøren på damesiden (32.-plass i april) siden den offisielle verdensrankingen ble innført for tolv år siden.

Men ingenting kan konkurrere med det hun kommer til å oppleve denne uken.

Torsdag braker nemlig årets andre majorturnering U.S. Women’s Open løs på Country Club of Charleston i South Carolina, og Stormo stiller til start bare noen dager etter at hun fullførte årets collegesesong for Kent State University.

Da Norsk Golf pratet med henne tirsdag, hadde hun nettopp fullført en treningsrunde tidlig på morgenen, akkurat i tide før den intense varmen begynte å komme.

– Dette er en del større enn jeg har sett for meg. Det er noe ganske annet enn å spille collegeturneringer; det er helt sikkert! Det er helt utrolig å få muligheten til å være en del av denne turneringen, smiler Stormo, som kvalifiserte seg inn til turneringen for fire uker siden.

Ekstrem varme

Hun sier ukens bane kan minne litt om banen hun spilte bra på under kvalifiseringen.

– Det er en veldig fin bane. Den er ganske flat, men har ondulerte greener. Den spilles lenger enn hva jeg er vant til på college, men det er ikke banen som blir den største utfordringen denne uken. Det er helt ekstremt varmt her. På det varmeste er det 37 grader, og det er veldig høy luftfuktighet i tillegg. Det gjør at man må forsøk å spare energi der man kan og gjøre all trening så effektiv som mulig.

Dette er tredje gang på under et år at en norsk amatørspiller får mulighet til å delta i en majorturnering. I fjor sommer ble Kristoffer Reitan (som nå er proff på europatouren) tidenes første norske herrespiller i U.S. Open, og forrige måned ble Viktor Hovland beste amatør i sin majordebut i The masters.

Denne uken markerer første gang at Stormo får mulighet til å teste seg mot verdenseliten, og forventningene er naturligvis justert deretter.

– Jeg har i grunn ikke satt meg noe konkret mål denne uken. Det viktigste er at jeg skal forsøke å gjøre mer av det jeg har gjort i hele år. Det har fungert bra så langt.

Godt fornøyd

Stormo legger ikke skjul på at hun synes det er kult å ha levert historisk gode resultater på college denne sesongen sett med norske øyene. Hun er godt fornøyd med utviklingen hun har hatt på college siden hun flyttet til USA for tre år siden, spesielt de siste månedene. Men er hun overrasket?

– Jeg er ikke overrasket over at jeg spiller bra, men jeg er kanskje litt overrasket over at resultatene plutselig begynte å komme veldig fort.

– Samtidig vet jeg at jeg har jobbet veldig hardt over lang tid, og da føles det veldig godt å få belønningen. Jeg har utviklet meg mye her, og etter at jeg begynte på college, har jeg fått en bedre forståelse for hva som kreves for at jeg skal bli så god som jeg ønsker.

Ett år igjen på college

Etter dette semesteret har Stormo bare ett år igjen av college. Når den tid kommer, er planen å bli proff, men hun forteller at hun sannsynligvis kommer til å forsøke seg på LPGA Tour-kvalifiseringen allerede til høsten.

Uavhengig av hvordan den går, ønsker hun uansett å fullføre alle fire årene ved Kent State.

Denne uken har hun imidlertid viktigere ting å tenke på.