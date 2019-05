Fikk sin første karate-stripe

SØGNE: – Det var skikkelig lett, sier Imad, som bor på Lunde, begynte på karate i høst og trener fordi det er gøy. I likhet med David Danmai Kjelsnes-Feland (8) fra Ausvigheia, Janne Pernille Kaspersen Solås (9) fra Søgne, Gabriel Myhre-Andersen (9) fra Veddertoppen, Albert Charoenkhun Tønnessen (9) fra Høllen, fikk Imad gul stripe på beltet sitt.

Hvitt belte med gul stripe er den vanlige startbeltegraden, spesielt for utøvere under 10 år. Ida Vatne (10) fra Øygardsheia og Joakim Htoo (11) fra Vedderheia fikk seg hvitt belte med oransje stripe. Oransje stripe er vanlig startbeltegrad for de over 10 år, samt for noen under 10 år. Ekery Myo Aung (9) fra Nodeland ble løftet direkte til dette beltet, og gjorde altså da en spesielt god gradering.

Tone Martha Sødal

Kanongradering, med feber

Benjamin Håøy Tysnes (11) fra Anderåsen våknet med feber og halsvondt tirsdag, men presterte likevel kanonbra, og ble gitt grønn stripe direkte fra sitt helhvite belte. Det er bare unntaksvis at karateutøvere hopper over flere striper. I tillegg til at graderingen var svært god, kan det kan ha betydd noe for graderingspanelet at Benjamin allerede har deltatt med gode prestasjoner på to karatestevner siden han begynte i januar.

Oransje, grønn og lilla stripe

Også de som startet på karate i fjor høst hadde sin gradering i den høytidelige seremonien i Lundehallen tirsdag. Eskil Dahl Franzen (11) og Marius Strædet Nilsen (10), begge fra Vedderheia, og Lenny Melvin Bayisabe (9) fra Høllen, fikk gul stripe til jul, og avanserte ved denne graderingen til den oransje stripen.

Hvitt belte med grønn stripe gis til utøvere med god teknisk utførelse og ingen feil i de to første kataene. Misha Valmy Bayisabe (11) fra Høllen og Kasper Nilsen (10) fra Lunde fikk dette beltet.

Det går også an å få lilla stripe, som er det siste stripebeltet før de helfargede. Dette beltet gis til utøvere som har god teknisk utførelse også på den tredje og litt mer avanserte kataen. Adrian Aamodt (12) fra Veddertoppen fikk dette beltet, og klarte altså med denne graderingen å hoppe over en stripe.

De over 13

Når man er over 13 år, går man rett til de helfargede beltene. Både Noor Aishah Abdul-Kudus (14), Khawtizar Chaliss og Chakera Chaliss, alle fra Hortemo, klarte sitt gule helfargede belte. Det gjorde også Namfon Phasue og Modestas Lukosius fra Søgne.

Aishah fikk spesiell skryt da KKSør-leder Sensei Terje Andersen delte ut beltene. Selv hadde hun gruet seg til graderingen.

– Gradering er det verste. Det er nesten som en prøve. Men det er jo verdt det! Det er gøy å få et nytt belte, sier Aishah, som definitivt har bestemt å fortsette med sporten.

Alle de høyere graderingene, fra oransje helfarget belte, via grønt, lilla, blått, brunt og svart, foregår i vårhalvåret på den store Watanabe-leiren i juni, når mellom 300 og 400 utøvere fra hele landsdelen samles på Karuss i Vågsbygd. Da kommer stilartens store Sensei Watanabe (80) på besøk fra Canada. Det er tre utøvere fra Karateklubben Sør som skal prøve seg på den svært tøffe svartbeltegraderingen denne våren.