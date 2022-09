Foran 1748 tilskuere imponerte Arendal Fotball stort i lørdagens 4-0-seier over tabelltopp Moss.

ARENDAL: Det lå veldig mye i potten foran dette oppgjøret. Selv om ingen ville si det høyt, var det på mange måter en slags seriefinale. Med poengtap for hjemmelaget, ville det se veldig vanskelig ut å hente igjen serieleder Moss.

Med seier og tre poeng ville Arendal kunne krype opp i ryggen på Moss foran de syv siste serierundene.

Folkefest på tribunen. Foto: MW Media

«Barcelona mot Atletico»

Før kampen sa Moss-trener Thomas Myhre at dette var en kamp mellom avdelingens beste offensive lag mot avdelingens beste defensive lag.

– Det er Barcelona mot Atletico Madrid, sa den tidligere landslagskeeperen som åpenbart mente at han selv har mest til felles med Diego Simeone.

Men lørdag hjalp det lite å være «avdelingens beste defensive lag». For Arendal kjørte over serielederen og leverte en festforestilling som inneholder alt en god fotballkamp skal inneholde - bortsett fra spenning.

Et prosjektil i krysset

Det tok bare 15 minutter av kampen før Jonas Tillung Fredriksen bestemte seg for å sette skapet på plass - og ballen i krysset.

Høyrebacken traff akkurat der han ville treffe, prosjektilet beveget seg knapt der det suste gjennom luften på vei mot krysset og Moss-keeper Mathias Eriksen Ranmark kunne egentlig spart seg forsøket på å kaste seg etter ballen. For det finnes neppe en keeper i verden som hadde kunnet hindre den scoringen.

Arendal kunne scoret flere før pausen, men da de 1748 fremmøtte gikk for å stille seg i pølse- og hamburgerkø, var det altså med «bare» en ettmålsledelse til hjemmelaget.

Det tok ikke mer enn åtte minutter av andre omgang før Sebastian Remme Berge satte inn 2-0 fra kort hold. Mathias Johansen økte til 3-0 drøye 10 minutter senere. Preben Skeie satte kronen på verket og hodet til ballen i det 70. minutt - og headet inn 4-0.

Deretter og ut var det stort sett en transportetappe - der serielederen åpenbart hadde gitt opp alt håp om å ta med seg poeng hjem fra Arendal. Riktignok måtte Jonatan Byttingsvik ut i full strek fem minutter før slutt på et godt Moss-skudd, men også i den situasjonen hadde Arendal-keeperen god kontroll og kunne notere seg en ny kamp der han holdt nullen.

- Klasseforskjell

– Vi så ut som et juniorlag som spilte mot et seniorlag, det kan vi ikke være bekjent av, sier Moss-trener Thomas Myhre til Moss Avis etter kampen.

Han konstaterer samtidig at det var klasseforskjell mellom Arendal og Moss i denne kampen. Samtidig erkjenner han at hans eget lag ikke tåler presset som møter den i et toppoppgjør med mange tilskuere.

– Det er helt åpenbart at vi ikke tåler press. Det må vi få på plass, for det blir mye av akkurat det utover høsten, sier Moss-treneren.

Arendal-trener Roger Risholt bare smilte og var strålende fornøyd med det hans egne spillere viste på banen:

– Dette var en fantastisk fotballkamp. Måten vi takler en slik storkamp på viser hvor gode vi er, fastslår han.