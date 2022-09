Ingenting var avgjort før finaleløpet. Det var kun få poeng som skilte sjåførene i medaljekampen og det var ikke før A-finalen var ferdigkjørt at man med sikkerhet kunne kåre norgesmesteren i supernasjonal klasse to.

Det ble kjørt to runder med trening lørdag morgen, og etter første trening måtte teamet legge om til regnhjul. Banen var glatt og svingene sleipe. Egeland måtte være smart og kjøre fort, men forsiktig. Det regnet gjennom de to første omgangene og det var ikke før i lørdagens tredje og siste omgang at teamet kunne legge om til slicks, dekkene som gir betraktelig bedre feste enn dekkene som brukes på regn. I tillegg til regnet hadde teamet noen utfordringer med bilen, den styrte ikke helt som den skulle.

Egeland lå på en syvendeplass etter lørdagens kjøring. Under søndagens fjerdeomgang kjørte han inn til en fjerdetid, som ga ham en sammenlagtplassering på sjetteplass før finalene. For første gang siden sesongåpningen på Momarken måtte Egeland via B-finalen.

Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Sterk opphenting

Her dro han starten og ledet an. Han kjørte alternativsporet på nest siste runde og kommuniserte med spotteren via intercomen og forsto at han hadde kontroll. Så stoppet den gule RX7-en opp. Sjåføren trodde at finalen var ferdigkjørt, men han forsto fort at han var i ferd med å gi fra seg gullhåpet. Egeland giret ned og trødde speedpedalen flatt. Publikum ble vitne til noe som nesten ikke skal gå an: På én runde kjørte Egeland seg opp fra femte- til andreplass, og sikrer med det A-finalebilletten.

I A-finalen dro Egeland og RX7-en av gårde, fra det bakerste startsporet. Ledelsen holdt helt til mål og før siste sving tok Egeland en kontrollsjekk i speilet. Bilen bak var rød – han skulle bli norgesmester – for Hauglid måtte bli nummer tre om Egeland skulle vinne, basert på poengberegningen. Så, i siste sving smatt Hauglid forbi på «inneren» og kjørte inn som nummer to, bak Egeland.

Egeland (i midten) på toppen av pallen etter det siste NM-løpet. Til venstre: Alexander Hauglid fra NMK Valdres og til høyre Trond Simen Larsen fra NMK Konsmo Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Vil vinne NM i 2023

Egeland vant løpet og sølv sammenlagt i NM, foran Alexander Hauglid fra NMK Valdres som da sikret norgesmesterskapet og gullmedaljen med en andreplass. På tredjeplass i løpet kom Trond Simen Larsen fra NMK Konsmo, mens Thomas Hårberg fra NMK Verdal/ Levanger vant bronse i NM.

På turen hjem begynt Egeland Motorsport allerede å snakke om neste års sesong, og da er målet soleklart: Vinne norgesmesterskapet i rallycross, i klassen supernasjonal klasse to.