UTØVERBLOGG: Jeg vant først i sprint 30 skudd på 15 minutter med luftpistol fra ti meters hold i klasse U14 fredag. Da hadde jeg 294 poeng av 300 mulige, som var flest poeng av vinnerne i alle klassene.

Deretter fikk jeg gull i hovedfinalen lørdagen med 40 skudd på 50 minutter. Da hadde jeg 374 poeng av 400 mulige. Vinneren i klassen U12 som hadde 365 poeng og vinneren i U16-klassen hadde 347 poeng.

Jeg vant også den nasjonale rankingen før jul i klassen U12.

I helga var det første gang jeg deltok på et slikt stort stevne, og de aller fleste konkurrentene hadde egen pistol i toppklassen. Jeg hadde med en ok pistol som jeg hadde lånt av klubben i Kristiansand.

Odd Elias Økland (t.v.) i skuddet. Foto: Privat

Til slutt kom jeg på fjerdeplass i den uformelle superfinalen, som er en «Monte Carlo Cup», der hver skytter skyter ett skudd per runde. Skytteren med det dårligste skuddet per runde får gult kort. Dersom man får to gule kort, blir det rødt kort og man er ute av konkurransen. Vinneren er den siste som står igjen. Jeg havnet bak årets norgesmester i juniorklassen og norgesmesteren i U16-klassen.

Konkurransen gikk for full musikk, med heiarop fra publikum som var til stede i skytehallen. Og med en speaker som snakket med skytetrener innimellom skuddene og som holdt pratet i vei for å holde stemningen oppe.

Sammen med pappa Geir Martin overnattet jeg på Montebello Camping, kjent fra tv-serien på TV Norge. Vi fikk også tid til en tur til Sverige lørdagen og å besøke venner på turen mellom Kristiansand og Eidskog. Vi var de eneste som reiste fra Kristiansand Pistolskyttere, og det er første gang noen fra Kristiansand deltar på landsstevne for rekrutter.