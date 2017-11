Endelig slutt på nedturene

SKIEN: I midten av januar ble tenåringen fra Saltrød sendt med ambulanse til sykehus etter at hesten Lykke Ida stupte i banen på Jarlsberg. De påfølgende månedene har ført med seg flere jobbskifter før 19-åringen tidligere i høst var tilbake hos sin tidligere arbeidsgiver Enok Antonsen.

- Det har vært så mange nedturer og året har ikke vært det beste, jeg trengte virkelig dette, strålte Sørensen etter at hennes egen Ubuntu vant på Klosterskogen torsdag kveld.

- Det har blitt bytting av jobb noen ganger, men nå er jeg tilbake der jeg hører hjemme og trives best, fastslo sørlandsjenta.

Ubuntu er for øvrig Sørensens første andelshest, og sammen med arbeidsgiver Antonsen har hun samlet sammen eiere fra store deler av landet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

- Det som er ekstra moro er at de fleste av disse andelseierne aldri har satt sine bein på en travbane tidligere, fortalte Antonsen.

- Jeg tror dette smakte godt for alle andelseierne, smilte Sørensen etter at Ubuntu tok sin første seier i den tredje starten for sine nye eiere da han vant på 1.17,5a/2100 meter.

Enda mer imponerende blir seieren av at Ubuntu hadde kraftig todagers kolikk for en snau måned siden.

– Det var nære på at vi måtte reise inn til veterinærhøyskolen i Oslo med ham, sier Sørensen.