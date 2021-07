OSLO: Han kommer til seilforbundet fra tilsvarende stilling i Norges Padleforbund.

Eirik Verås Larsen starter arbeidet i sitt nye forbund i slutten av september. Nåværende sportssjef i Norges Seilforbund (NSF), Rigo de Nijs, avslutter sitt engasjement etter OL i Japan. Reiseveien til Verås Larsen blir ikke vesentlig endret – de to forbundene har kontor over gangen for hverandre i Idrettens Hus på Ullevål.

– Norges Seilforbund har hatt som en uttalt målsetting å ta en medalje i OL i Japan, og fokus på toppidretten har derfor veid tungt i de siste fem årene. Innenfor dette mandatet har Rigo de Nijs gjort en svært god jobb, og norsk seilsport har nå i forkant av OL flere medaljekandidater. Når vi nå velger en annen type leder for toppidretten i seil-Norge, er det fordi vi ønsker en større nærhet til nivåene under landslaget. Vi ser at vi ikke har brukt nok energi på disse nivåene, sier Ole-Petter Pollen, selv OL-medaljør og styremedlem i Norges Seilforbund.

Etter en grundig ansettelsesprosess med flere gode kandidater, falt valget til slutt på Eirik Verås Larsen.

Gleder seg

– Jeg gleder meg til å jobbe med seiling og være med å forme en organisasjon som jobber mot felles mål i alle ledd. Det blir spennende å bli bedre kjent med seilforeninger, klasseklubber, ildsjeler og ansatte i NSF. I år blir det ekstra spennende å følge alle de norske seilerne i OL i Tokyo, sier den nye sportssjefen i Norges Seilforbund.

Ole-Petter Pollen forteller at NSF ønsket seg en sportssjef som bor og virker i Norge. Dette for å knytte båndene mellom landslaget og resten av seil-Norge tett sammen.

– Vi ønsker å forsterke NSFs administrasjon med et større faglig miljø slik at både nye og gamle trenere, seilforeninger og klasseklubber skal få en nærhet til sportssjefen. Med Eirik er vi helt trygge på at toppidretten vil bli ivaretatt videre. Gjennom sin egen idrettskarriere har han vist at han er en av Norges mest dedikerte idrettsutøvere.

– Få kjenner dessuten irrgangene i norsk idrett bedre enn Eirik, og gjennom sitt tidligere arbeid i Olympiatoppen er det mange seilere som allerede kjenner ham godt, sier Ole-Petter.

Godt grunnlag

Det Eirik Verås Larsen måtte mangle av seilteknisk kunnskap, vil han kunne hente ut av det svært erfarne trener-apparatet han har rundt seg. Det er hans brede kunnskap om hvordan norsk idrett fungerer og hva som skal til for å nå toppen, Norges Seilforbund nå ser frem til å dra nytte av. Rigo de Nijs har gjort en fremragende innsats i sitt arbeid som sportssjef. Han har gjennomført en helt nødvendig kulturendring i landslaget.

– Både utøvere, trenere, seilforeninger og Olympiatoppen har møtt en engasjert personlighet som har satt sitt preg på veien videre for norsk seilsport. Rigo kan se seg tilbake og virkelig være stolt av hva han har planlagt, gjennomført og oppnådd med toppidretten i NSF. Vi ønsker Rigo og laget hans lykke til i OL og på veien videre, sier Ole-Petter Pollen.

I september skal Eirik Verås Larsen starte arbeidet med å bygge videre på det arbeidet som er blitt nedlagt på toppnivå, samtidig som nivåene norsk seilsport skal knyttes tettere sammen enn hva de er per i dag.

Eirik Verås Larsen er fra Flekkefjord, nå bosatt i Bærum. Han vant OL-gull i padling (K-1 1000m) i både 2004 og 2012, OL-sølv i 2008 og bronse i K-2 i 2004. Han har dessuten flere VM- og EM-titler og utallige NM-medaljer i padling. Siden 2017 har han vært sportssjef i Norges Padleforbund. I 2020 vant han TV-programmet Mesternes Mester.