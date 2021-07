Vant NM-runde i rallycross

UTØVERBLOGG: I helga gikk 2. NM-runde i rallycross av stabelen på Grenland Motorsportsenter. Planen for 2021-sesongen var kun å kjøre full NM i bakkeløp som består av fire løp over to helger. To løp på Konsmo og to løp på Lillehammer opp Lystgårdsbakken.

De to første rundene ble kjørt på Konsmo der vi stilte med godt mot. Det ble en 2. plass på første og andre NM-runde (NM i bakkeløp). Jeg slet en del med å finne flyten i bilen og var ikke helt fornøyd etter helga. Resulatetet var det ikke noe å klage over, men følelsen i bilen ville jeg gjøre noe med. Så selv om planen var å stå over rallycross i 2021, klarte jeg ikke å holde meg og bestemte, sammen med teamet, for å stille til start på 2. NM-runde for å finne tilbake godfølelsen.

Jeg tenkte at den eneste muligheten var å kjøre mer bil og mot de beste i Norge, så derfor ble det NM i rallycross likevel.

Bilen og bussen ble klargjort og vi reiste bort hele gjengen til Skien i helga. Trening ble kjørt, og ting begynte allerede å stemme bedre. Flyten kom fort tilbake da vi kom på banen igjen, og allerede i første omgang ble det bestetid. Det var ikke noe jeg hadde forventet så tidlig. Jeg var fortsatt ikke fornøyd med farten, så vi jobbet videre med oppsett og visste at konkurrentene ville gjøre det samme. Det var små marginer som skilte, men det ble bestetid i andre omgang også, kun med få hundredeler til nestemann.

Vi ga oss heller ikke der, og fortsatte å eksperimentere med oppsett og satte ny bestetid i tredje- og fjerde omgang.

Jeg var klar for beste startspor i A-finalen. Jeg gikk rett i ledelsen, og ledet fra start til mål tett etterfulgt av Jonas Jacobsen og Emil Sivesind. Det var helt fantastisk følelse å krysse målstreken først. Jeg kan ikke beskrive hvor deilig det er. Så nå har vi rett og slett gått litt i tenkeboksen på hva vi skal gjøre med resten av NM-sesongen i rallycross. Det gjenstår tre runder og jeg kan fortsatt være med i medaljekampen.

Jeg har mange fantastiske sponsorer, venner og familie som gjør dette mulig. Jeg er spent på hva vi får til.