Donn rykker ned etter nytt tap

KRISTIANSAND: Lørdagens 3. divisjonskamp starter i det små, uten store sjanser i de innledende minuttene. Hjemmelaget produserer mest og har ballen mest. Likevel er det andre veien det går på målfronten. Etter 29 minutter spilt scorer Preben Fauskanger og sender Åkra i ledelsen.

Etter at kampen er satt i gang igjen skjer det ikke noe stort. Vi har sjanser til å redusere og Åkra har muligheter til å score sitt andre. Men det vil seg ikke for noen av lagene og det står 0-1 til pause. 2. omgang settes i gang og den starter også i det små. Men dette skulle bli en målfylt omgang. Vi får noen cornere og noen frispark, men til ingen nytte. Mer til nytte er når Andreas Sersland blir spilt gjennom og kommer alene mot keeper. Han blir grovt felt og vi får straffespark. Stian Ingebrethsen tar det og sender keeper feil vei. Sikker i nota og 1-1 etter 70 minutter spilt.

Vi peiser fremover og prøver så iherdig å få 2-1-målet, men når sola titter frem over stadion skjer det verst tenkelige. I det 86. minutt scorer Preben Fauskanger igjen og skuffelsen kicker inn. Skuffelsen blir større når samme mann setter sitt tredje mål og 1-3 bare to minutter etter. Vi prøver å presse frem et trøstemål men det vil seg ikke. Vi må bare innse at nedrykk er et faktum og et kapittel vi må leve med.

Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft konstaterer:

– Typisk Donn i 2021. Offensivt er vi ikke på det nivået som kreves for å komme til gode muligheter. Det handler om å ta riktige valg med ball og bevegelse. Defensivt glipper det tre ganger mot en god spiss, akkurat samme spiller det ble advart mot. Skuffende. Oppsummert har vi ikke vært gode nok i år og da blir det som det ble, nedrykk. Nå har vi to kamper igjen og de skal fullføres med stil. Vi er Donn og er stolt av det.

