Målrikt mellom Randesund og Våg

KRISTIANSAND: En iskald mandagskveld på Sukkevann barket to lag sammen som ikke hadde annet enn æren å spille for. Randesund er allerede klar for playoff, og skal møte avdelingsvinner Søgne 23. og 27. oktober.

Hjemmelaget prøvde å finne veien gjennom et Våg-lag som lå kompakt i ramma. Etter 30 minutter fikk Våg en corner som ble headet i mål av Henrik Frustøl. Randesund fortsatte å prøve, men fikk i stedet et meget tvilsomt straffespark dømt imot etter 41 minutter. Dette satte Henrik André Dahlum sikkert i mål og 0-2 til Våg.

To minutter senere rullet Randesund opp på venstresiden, og Henrik Byklum fant Knut Arild Espegren som igjen fant nettmaskene og 1-2 til pause. 2. omgang startet med et massivt Randesund-press, og etter 49 minutter fikk de lønn for strevet. Simen Kydland fant Mathias Råkil i bakrommet, og alene med keeper var han sikker som banken og dermed 2-2.

Henrik Byklum fikk sitt andre gule etter 72 minutter, og for andre kamp på rad måtte Randesund avslutte med ti mann. Etter 86 minutter banket Kristian Brattland et langskudd i nota og 3-2 til Randesund. Våg stablet opp det de hadde på overtid, og fikk betalt da skuddet til Tobias Kaas Knutsen gikk via en Randesund-spiller og inn bak en utspilt Randesund-keeper. Kampen endte 3-3 uten at noen jublet for det.