Ole Birkeland (89) fra Songdalen er én av to nordmenn som har deltatt i 50 Landsturneringer i sjakk. Under årets NM ble han hedret for sitt lange liv i sjakkmiljøet.

Når jeg spør hvordan Ole Birkeland greier å holde det gående, år etter år, er den sindige sørlendingen kjapp i replikken.

– Sjakk er den beste hjernetrimmen du kan tenke deg! Det er rett og slett et kjempegøy spill som aldri går av moten. Jeg lærte sjakk av min bror og har spilt i Kristiansand Sjakklubb siden 1969.

Birkeland reiser til turneringene sammen med kristiansanderen Leif Bjornes, som i år fikk Ungdommens Sjakkforbunds hederstegn i gull for sin undervisning av barn og unge fra 70- tallet frem til i dag.

Sammen med Birkeland, som er mangeårig kasserer og æresmedlem i klubben, har de vært viktige bidragsytere til det levende sjakkmiljøet i sør.

Sørlandets sterkeste spiller, Geir Sune Tallaksen Østmoe, ble nummer 6 i årets eliteserie. I tillegg vant han sideturneringen Fischer Random og ble nummer 3 i lynsjakken. Klubben hans, Selskabet av Osloemigrerte Sørlandssjakkspillere (SOSS), er i tillegg bare formaliteter unna å kvalifisere seg til Europacupen i Tirol i oktober.

Men nå lar vi toppsjakken ligge og lar oss imponere av Birkelands 50 Landsturneringer. Vi snakker 450 langsjakkpartier, sjakk hver dag i over ett år i strekk!

– Hvert år gjør jeg det jeg kan for å få med meg Landsturneringen. Det er en god stund til ennå, men jeg er allerede i gang med å planlegge for NM i Oslo neste år, sammen med Leif Bjornes og andre, sier Birkeland.

Hvis idretten tok deg i ungdommen og du for eksempel er en fotballspiller som la opp tidlig i 30-årene, kan du tenke på Ole Birkeland: 89 år and still going strong!