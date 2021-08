Jublet for ny Vindbjart-seier

VENNESLA: Ett mål i hver omgang var nok til tre nye poeng for Vindbjart lørdag ettermiddag. Motstander Viking 2 kom med primært juniorspillere, men det var ingen enkel oppgave å vinne matchen. Utslagsgivende ble kongen i lufta, Jakob Toft, en delikat chip fra innbytter Anders Bjørge og godt keeperspill av Mathias Myrland Syversen. Sander Barstad Bergan var ikke like effektiv denne dagen i sin første kamp fra start, men kom i hvert fall til avslutninger. Den første og største kom etter et kvarters spill, da keeper ga retur på et frispark fra Jakob. Fra kort hold fikk han også en hånd på skuddet fra Sander.

Ny scoring fra Toft

Selv om vertene styrte kampen utover i første omgang, var ikke gjestene helt ufarlige. En dødball sneiet stolpen etter en halvtime, men bare to minutter etter kom ledermålet. Også her på dødball. Peiwast Hama la en corner mot bakerste stolpe, keeper feilberegnet og Jakob vant klart duellen med sin oppasser. Sesongens tredje mål for lyngdølen, som i dag spilte mesteparten av kampen med bandasje rundt hodet etter en duell tidlig i første omgang.

I starten av andre omgang rotet hjemmelaget fælt, og Viking kom til flere store sjanser. Mathias stoppet noen av dem og fikk også hjelp av forsvaret og Jakob, som klarerte en ball fra egen målstrek. Da en time var gått, endret kampen karakter igjen, akkurat som været gjorde mange ganger. Sander kom til et par store sjanser på løp inn på bakerste stolpe og Berry Gerezgi smalt en ball i krysset fra død vinkel.

Scoret nær umiddelbart

Etter 83 minutter ble Sander byttet ut, og inn kom Anders Bjørge, ny av året fra Høvåg. Han kom fra Arendal med målgaranti fra B-lag og aldersbestemt fotball, og brukte i dag kun tre minutter på å åpne kontoen sin i denne klubben. Markus Nyhus spilte en lang ball opp til Jakob, som tok ned ballen upresset på brystet, spilte videre til høyrekant Brian Stangnes Kjeldsberg som var på løp. Brian spilte over til andre siden, der kom Anders helt alene og lobbet ballen elegant over keeper fra kloss hold med ett touch.

Helt på tampen fikk 18 år gamle Sander Coldal sin A-lagsdebut. Det «spirer i krydderet», noe også Vindbjart-trener Steinar Skeie er enig i: - Vi oppfordret "Nye VFK" til krydderfotball og fikk det. Spesielt i første omgang. Vi har utviklet modige spillere med høy selvtillit, som nå begynner å skjønne VFK-fotballen, og ikke minst VFK-kulturen. Vi tror bestemt det også kommer til å bli bedre og bedre utover i sesongen. Summa summarum: En godt krydret første omgang, og en litt mindre krydret andre. Mer enn godt nok til en solid seier. Vi skulle og burde scoret flere mål, men det kommer også!

Etter to kamper er serieleder MK og Vindbjart de to eneste lagene med full pott i 3. divisjon avdeling 3.

