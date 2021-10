Nytt skogsløp samlet hundrevis av løpere

KRISTIANSAND: Da programmet for Terrengkarusellen ble spikret i vår, ble høstferien ved en feil plassert i uke 39, og ingen løp satt opp på denne torsdagen. Karusellsjef John Humborstad skred derfor til verket og laget en helt ny storrunde i Jegersberg, satt sammen av tallrike lekre skogsstier, med sammenbindende grusveier bare der de absolutt trengtes.

Rosende kommentarer var mange fra karusellens garvede løperskare, og en typisk lød: «Kjempeflott løype, men jeg ante ikke hvor jeg var». Og løypeleggeren selv var meget klar på at denne traseen var kommet for å bli, ikke noe behøvde å justeres.

Før korreksjoner for uteglemte ble deltakertallet på 530, fordelt med 227 jenter og 303 gutter. Opp igjen litt fra forrige løp, og et greit resultat med tanke på dårlige værmeldinger, og at løpet ikke sto på karusellprogrammet.

Bestetider, uansett alder, gikk i jenteklassen til følgende i den 7,8 kilometer lange normalløypa: Anne Haaland Simonsen med sterk tid (34:51), foran Hilde Furuborg (39:31), Synnøve Thomassen (44:31), Gina Gallefoss Stray (45:05) og Helene Gallefoss (45:40).

Hos guttene vant Jørgen Solli Strøm-Olsen solid (30:36), foran Erlend Haaverstad (32:24), Frode Lindblom (32:35), Even Skuland (34:17) og Truls Klungland (34:27).

Antallet som har vært med på minst ett av løpene våre denne sesongen gikk opp til 1640 deltagere.

Jørgen Solli Strøm-Olsen (30), vinneren av lang løype

Hvordan trener du i løpet av ei vanlig uken?

Jeg trener fire ganger i uken. Jeg løper for det meste langt, og løypelengdene er fra 10 km og opp til 15 -16 km.

Håkon Puntervold (30)

Har du et mål for sesongen?

– Det er egentlig å være med på alle løpene i karusellen. Men jeg har vært litt syk, og så har vi hatt denne koronapandemien i byen. Så derfor er det to ganger i år som jeg ikke har løpt.

Borgny Abrahamsen (72)

Hva er et godt karusell-løp for deg?

– Det er at vi får fint vær, og at jeg unngår å bli bitt av flåtten. Jeg setter meg ei tid i hodet. Og jeg skal ikke bruke mer tid enn den tida som jeg forestiller meg.

Arild Flystveit (52)

Har du noen forventninger i dag?

– Det er å løpe så fort jeg klarer. Jeg pleier alltid å løpe Milslukeren, men i dag kan man velge mellom kort løype på 4,4 km og normalløype på 7,8 km.

NB! Kommende karusell-løp er i høstferien, og det blir torsdag 7. oktober på Flekkerøya!

Resultater – 7,8 km & 4,4 km (mosjon)

(alle tidene gjelder kun lengste løypa)

K15-19

-Christina TrelsgårdAgder EnergiFullført

K20-24

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Gina Gallefoss StraySørlandet Sykehus45:05

2Helene GallefossSørlandet Sykehus45:40

3 Maria KimestadMizuno Norge49:08

4Karoline FrisvollNOV59:15

-Caroline BergePhoneroFullført

-Christina MosbergBrandsdal GroupFullført

-Elisabeth Nielsen SøysethKr.sand kommuneFullført

-Malene IhmeKr.sand kommuneFullført

-Renate MøllandGumpen GruppenFullført

-Thea Johanne OrmestadBrandsdal GroupFullført

K30-34

1 Ane RibeEgen bedrift45:46

-Hege MelandBrandsdal GroupFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Helene HørteKvadraturen vgsFullført

-Ingvild SteinnesPhoneroFullført

-Isabell SæbøEgen bedriftFullført

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristine JohannessenEgen bedriftFullført

-Marie BueKr.sand PolitiFullført

-Mariell VegusdalKPMG SørlandetFullført

-Silje RefsnesEgen bedriftFullført

-Torill HolmEgen bedriftFullført

K35-39

1Synnøve ThomassenTangen vgs44:31

2Nina Barland FlatenLSK53:07

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Camilla ViervangSparebanken SørFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Elisabeth KileEgen bedriftFullført

-Eva Helén TandbergKSIFullført

-Ingvill TjernøPhoneroFullført

-Line Maria SlettebøeFædrelandsvennenFullført

-Mariann Fjørtoft HalvorsenMeny ChristiansandFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

K40-44

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift34:51

2Anne Kristin HolteKKG46:43

3Teresa PhamKr.sand kommune47:17

4Helene Eik AndersenStudent48:15

5Ragnhild Schou LauvlandKr.sand kommune51:45

6Linda Gurvin OpheimUiA73:27

-Cecilie GrønbergColor LineFullført

-Christina Elise MyhraKr.sand kommuneFullført

-Inger Helen TørumKr.sand kommuneFullført

-Julie RindungRambøll NorgeFullført

-Kristin NatvigPhoneroFullført

-Marit Tjomsland KroslidSørlandet SykehusFullført

-Nina Neleta HopenKr.sand kommuneFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Trine HermansenRambøll NorgeFullført

K45-49

1 Hilde FuruborgKr.sand kommune39:31

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune46:30

3Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus51:55

4Ingeborg Brattli LundKr.sand kommune52:25

5Heidi Elisabeth HauglandTeam Mosjon60:00

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Carina Yu JakobsenAgder EnergiFullført

-Ellen Merete NilsenBerg-HansenFullført

-Hilde Margrethe EngedalEgen bedriftFullført

-Hilde RiveAgder EnergiFullført

-Kristin Anette H. BolsøySpareBank1-SR-BankFullført

-Lise H. WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon46:09

2 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift48:00

3My Choi HsiungSørlandet Sykehus53:19

4Elin FossliSørlandet Sykehus59:00

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Astrid BrodersenTeam MosjonFullført

-Benedicte BeckmannLærerneFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Gro BørteSørlandet SykehusFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Marit GausdalHG-ByggFullført

-Mona KristensenAgder FylkeskommuneFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Rita AbrahamsenEgen bedriftFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandTeam Mosjon47:59

2Hanne AanensenSørlandet Sykehus51:04

3Unni Brekka UglandKr.sand kommune53:32

4Mona GuttormsenMulti Regnskap60:00

-Anette SolliAgder FylkeskommuneFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Berit Opland KristiansenKr.sand kommuneFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Elisabeth Sørensen DahlEgen bedriftFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siri Bue TrædalKr.sand kommuneFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

K60-64

1Toril BenjaminsenEgen bedrift58:45

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Åse HauglandAgder FylkeskommuneFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Laila FjellheimOneCoFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Reidun KlunglandCameron SenseFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

K65-69

1Marit PenneKr.sand kommune52:06

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Elin StrayVA VegvesenFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Grete JohansenEgen bedriftFullført

-Gretha Therese HallarenKr.sand kommuneFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin ThorsenEgen bedriftFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Margaret Anne HealdKr.sand kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-Nina SunnåsLærerneFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Torunn EvensenPensjonistFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Arnhild KristiansenEgen bedriftFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Eldri KirkesolaTilsynsgampeneFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Lillian Knudsen NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Lise JohannessenLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Magnus JohansenEgen bedriftFullført

-Tobias Solberg RødlandEgen bedrift41:04

M15-19

1Markus Lian KiledalEgen bedrift41:45

M20-24

1Truls KlunglandPer Klungland34:27

M25-29

1Erlend HaaverstadStudent32:24

2Alexander HellelandEgen bedrift37:01

3Daniel HansenBerry Packaging Norway47:08

-Anders BerganKr.sand PolitiFullført

-Trygve LorentsenPhoneroFullført

M30-34

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand30:36

2 Even SkulandEgen bedrift34:17

3Kjetil Marius Ulland SalvesenKr.sand kommune35:21

4 Martin KnudsenEgen bedrift35:52

5Ferdinand FredriksenBravida38:22

6Daniel SalvesenMHWirth41:36

7Olav RisdalNikkelverket48:45

8Håkon PuntervoldBrandsdal Group52:19

9Anders HeivollEgen bedrift64:16

-Christian Vildalen RindenGumpen GruppenFullført

-Jan Erik PaulsenNikkelverketFullført

-Lars Mikael Nome BirkelandEgen bedriftFullført

M35-39

1 Tim Erik OlsenMeny Christiansand34:31

2Jan AsklandLærerne35:01

3Magne SørvigLSK39:15

4Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa39:45

5Miguel PereiraNOV53:30

6Lars Wensell HamrePhonero60:02

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Ken NøysethT. O. SlettebøeFullført

-Kim André ReinhartsenPhoneroFullført

-Trond Vidar ThorsenRejlersFullført

M40-44

1Tarjei BreiteigAgder Energi35:35

2Trond Sverre HagelienEgen bedrift36:40

3 Per Helge FjørtoftEgen bedrift37:57

4Samir KolukcijaVA Vegvesen44:43

5André RoqueNOV46:22

6Mads HatlevikUiA46:33

7Torbjørn RypestølBDO51:51

-Christian Jimenez PerezMeny ChristiansandFullført

-Eythor GudlaugssonSweco SørFullført

-Jan LarsenBrandsdal GroupFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Manuel SpartaUiAFullført

-Morten André Solberg RødlandEgen bedriftFullført

-Per Sverre NilsenColor LineFullført

-Terje SkøienSørlandet SykehusFullført

M45-49

1Kjetil KarlsenEgen bedrift36:19

2Erlend MaldeEgen bedrift37:32

3Håvard FlåLærerne38:53

4Ståle ThortveitKr.sand kommune39:43

5 Rune SalthaugAgder Energi40:09

6 Odd Anders ArntzenOtera41:00

7 Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus41:18

8Steinar KnutsenAgder Fylkeskommune45:59

9Espen SkarpholtProfundo55:28

10 Dag Øystein JohansenPhonero67:51

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Dag SvingenT. O. SlettebøeFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Johan HeideElkem FiskaaFullført

-Lars Jarle YttriMHWirthFullført

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Martijn RoosColor LineFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

M50-54

1Frode LindblomTangen vgs32:35

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket35:01

3Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte36:03

4John Torgeir RolandKBR37:42

5Olav Einar RikeAgder Energi39:38

6Arild FlystveitPhonero40:09

7Bjørnar SvendsenBerry Packaging Norway43:23

8Ole Kristian LauvlandFalck Helse43:59

9 Tung Hua HsiungNikkelverket48:00

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Christian von der OheEgen bedriftFullført

-Espen ØenNAV AgderFullført

-Frode TjomslandStatbilFullført

-Gunnar HaraldstadT. O. SlettebøeFullført

-Gunnar MollestadEgen bedriftFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jan G. JohannessenNikkelverketFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Jens Petter KittelsenPhoneroFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Rune SolhøiProfundoFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tony HalsallEgen bedriftFullført

-Tor Henning LienNOVFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

M55-59

1Thor BylundEgen bedrift36:35

2 Stein-Erik ScheieTelesport36:40

3Gunnar CowardEgen bedrift40:57

4Jostein JohannessenStatbil41:18

5Kjetil NorbyEgen bedrift42:10

6Ole Johan BueklevRepstad42:23

7Trond SørensenEgen bedrift42:54

8Alf Helge FredriksenEgen bedrift43:22

9Håkon NymoTeam Mosjon44:55

10Peder SletfjerdingNOV46:40

11 Svein ØdegaardEgen bedrift58:52

12Jon Olav UpsalVA Vegvesen62:54

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild Magne GundersenEgen bedriftFullført

-Bjør Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Fredrik EngeEgen bedriftFullført

-Geir Brekke OlsenT. O. SlettebøeFullført

-Gunnar LauvslandT. O. SlettebøeFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Kristen BueEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Rune BerntsenRambøll NorgeFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Tarjei AustegardNkomFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

-Yngvar KiledalHandelsbankenFullført

M60-64

1 Odd Halvor VassbøRambøll Norge35:32

2John ZahlCameron Sense41:58

3Terje Georg FrigstadEgen bedrift42:58

4Arild MoenTangen vgs43:44

5Pål Alfred LarsenStatbil44:23

6Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus46:05

7 Bjørn KristensenKvadraturen vgs47:39

8Halvar BjerlandEgen bedrift47:50

9Jan JensenEgen bedrift55:46

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Arvid HaaverstadEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn AngsundFuture ProductionFullført

-Bjørn Inge KvinlaugUiAFullført

-Dag BrekkanTeam MosjonFullført

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Joar KvaaseOteraFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Jon Arve KallhovdT. O. SlettebøeFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Morten PaulsenVismaFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Ole Gunnar SørliNordeaFullført

-Ove PettersenTeam MosjonFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune LøklingNikkelverketFullført

-Tore Birger DalevollKBRFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Vidar HåverstadEgen bedriftFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Klaes van der MeerStatbil43:47

2Øistein RosenTeam Mosjon46:43

3Arild AurebekkGumpen Gruppen46:50

4Ole Ingvar GauslaaJernbanen50:34

5 Paul Otto Johnsen jr. Team Mosjon51:56

6Terje Cederberg HansenSøgne kommune52:20

7 Carl Georg OmdalNAV Agder56:10

-André BardoffEgen bedriftFullført

-Arnfinn FolkvordNikkelverketFullført

-Arvid BrattlandGumpen GruppenFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Bjørn Dag TruchsTeam MosjonFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Edgard EllertsenNikkelverketFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Geir Egil ÅsenCBFullført

-Geir StavsethEgen bedriftFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Hans Kristian ArnesenEgen bedriftFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kåre DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Kåre PedersenOptimeraFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Per AasgaardMHWirthFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per Kåre SelleSiAFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Steinar Johan FlakMHWirthFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Terje TaraldsenAgder EnergiFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Paul JoreidTeam Mosjon45:54

2Jan Magne StrandbergSchindler46:27

3Reidar Stav JohanssenLærerne51:44

4Knut PilskogFirenor52:46

5Torbjørn PaulsenVisma54:34

6 Arne MoenTeam Mosjon59:03

7Anders TorbjørnsenJernbanen63:07

8 Tor Reidar HommeBertel O. Steen Agder80:30

-Alf GurandsrudLandmåler SørFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Arnfinn SøysetTeam MosjonFullført

-Asbjørn AbrahamsenTINE KristiansandFullført

-Aslak BjotveitStatbilFullført

-Bengt Oliver KlemoBerry Packaging NorwayFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Finn GitmarkEgen bedriftFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Helge Eg JohansenEgen bedriftFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-John Sigve HaarrKr.sand kommuneFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Øystein KilanderSørlandet SykehusFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Thor Øystein OlsenAgder BilskadeFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

M75-79

1Ragnar JakobsenTeam Mosjon52:51

2Sylfest LomheimEgen bedrift54:07

3Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus57:55

4Gunnar Kristian VindenæsLSK60:32

5Harald FlåDNT Sør61:17

6 Arne Hallvard HolteEgen bedrift83:47

7Kjell I. SvendsenRadisson BLU Caledonien94:34

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Peder GrønnestadVennesla kommuneFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein LarsenOceaneering RotatorFullført

M80-84

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Borgar HauglandTeam MosjonFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført