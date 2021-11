KRISTIANSAND: Etter at de to siste sesongene har blitt amputert av koronapandemien er det nå endelig oppstart av eliteserien og 1. divisjon i badminton. Det skjer i Badmintonsenteret i Kristiansand.

– Vi har forberedt oss godt og gleder oss veldig til endelig å spille lagkamper igjen, sier KBKs malaysiske trener, Ikmal Hussain.

KBK-trener Ikmal Hussain (26) sier at spillerne hans har forberedt seg godt før lagkampene. Foto: Eirik Andresen

Kristiansandsklubben stiller med ikke mindre enn tre lag i toppdivisjonene i Norge. Førstelaget skal kjempe om seieren i eliteserien, mens KBK 2 og KBK 3 konkurrerer i 1. divisjon avdeling sør-vest.

– Vi har søkt dispensasjon hos forbundet for å ha med to lag i samme divisjon, slik vi også hadde den siste sesongen før korona, forteller lagleder for KBK 3, Christin Østhassel.

Eliteserie med åtte lag

I den øverste ligaen skal KBK kjempe mot Frogner, Haugerud, Sandefjord, Moss, Tromsø, Bergen og Vestre Aker.

I grunnspillet møter alle lagene hverandre én gang fordelt over to helger. Deretter går de fire øverste til et finalesluttspill med semifinale og finale, mens de fire nederste på tabellen må spille et sluttspill om hvem som unngår nedrykk.

På hjemmebane i Badmintonsenteret spiller KBK først mot Sandefjord lørdag, og så mot Haugerud og Moss på søndag. De øvrige fire lagene møtes tilsvarende i Tromsø.

Eliteserien 2021–2022 Kristiansand Bergen Frogner Sandefjord Moss Haugerud Vestre Aker Tromsø

– Målet er å komme ut av helga på topp på tabellen, sier Ikmal Hussain.

En lagkamp består av åtte enkeltkamper; to herresingler, to damesingler, en herredouble, en damedouble og to mixeddoubler. En spiller kan delta i en eller to kategorier, så det gjelder å treffe med taktikken på lagoppstillingen.

– Vi har flere gode doublekombinasjoner og kan bytte rundt på makkere og kanskje overraske noen på den måten, forteller treneren.

Ungt lag med ambisjoner

I den nest øverste divisjonen mangler det heller ikke på ambisjoner og vinnerlyst. De to KBK-lagene skal, foruten å spille mot hverandre, også måle krefter mot Grimstad og Karmøy. I Bergen møtes Askøy, Sotra og Bergen 2.

Mest spenning er det kanskje knyttet til det interne oppgjøret mellom KBK 2 og KBK 3 som er helgas første kamp.

KBKs andrelag består av en blanding av seniorspillere og U19-spillere. Bak fra venstre: Kristen Grødal, Eirik Sørstrand, Andreas Andersen Roksvåg, Mattias Mørk og Herman Ruud. Foran fra venstre: Helle Sofie Sagøy, Ingrid Gåsbakk, Nora Omdal og Rikke Østhassel. Kristina Andersen, Sebastian Reijnen og Hermod Holte Haugland var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Eirik Andresen

KBK 3 består utelukkende av U17-spillere, og de er veldig gira på å slå sine litt eldre klubbkamerater, kan lagleder Christin Østhassel fortelle.

– Det har vært mye snakk og spekulasjoner rundt den kampen, og de unge gleder seg veldig, sier hun.

Det unge laget har fem spillere som er med i landslagsgruppa til Norges Badmintonforbund og har fordelen av å kunne spille helt uten press mot eldre motstandere.

KBK 3, bak fra venstre: Christin Østhassel (lagleder), Aslak Smith, Sander Hegseth, Jonatan Broch Granum, Filip Bøhn og Sander Østhassel. Foran fra venstre: Livia Romme Mørch, Marie Gade Brask, Maja Morvik Kragholm, Stine Skjævesland Pedersen, Selma Bjørnestøl og Nicoline Wærsten. Foto: Eirik Andresen

Søndag ettermiddag vil det bli klart hvor de tre KBK-lagene plasserer seg på tabellen etter halvspilt grunnspill. Neste runde mot de øvrige lagene spilles i januar.