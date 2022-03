Som daglige ledere av Familien AS i mang en husstand, er vi jammen vant til å stå i kamper og stormer. Du har full kontroll på alles kalender, avtaler nabokjøring, vet når det skal leveres kake til dugnaden og når det skal være kjøpt inn bursdagsgaver. Alt dette uten at andre i husstanden merker det blir gjort. Du håndterer barn som gråter for feil farge på sekken, ungdom som mener de alltid har rett, mann som ikke forstår hvorfor en må tenke på andre enn seg selv i mang en situasjon og for ikke å glemme de skulende blikk og kommentarer fra «mammapolitiet» om du velger andre løsninger enn de dønn A4.

Absolutt ikke så ulikt det å være styreleder i en fotballklubb! Så hvorfor tenker vi damer "nei det der, det er ikke noe for meg" når man blir tilbudt et lederverv utenfor husets fire vegger?

Andelen kvinner i lederverv innen idretten er altfor lav, akkurat som ellers rundt oss.

Ifølge Core topplederbarometer var det 89 prosent menn som er styreleder i de 200 største norske selskapene i 2020. I bystyret i Kristiansand er kvinneandelen 23 prosent.

Det hadde vært svært overraskende om tallene hadde vist oss at noe var annerledes i idretten.

2022 er frivillighetens år og vi har nettopp passert kvinnedagen. Det er dessverre fremdeles nok av paroler å velge mellom og dette er definitivt ikke den viktigste kampen for verdens kvinner i dag.

Vi ser det endres navn til fra «Anne» til «Arne» på LinkedIn, og på medias framstilling kunne det Virke som en lengre vei å gå for at Ida skulle bli valgt til en toppstilling enn for Jens. Personlig tenker jeg det virker mer sannsynlig at vi rekker endre fylkes-/ og kommunegrenser fram og tilbake tre ganger før vi opplever en kvinnelig trener i eliteserien i fotball.

Har ikke vi damer lyst til å bidra mer? Hvorfor sier vi ja til verv som kasserer eller sekretær, men vegrer oss for ledervervene?

Jeg er oppvokst med at enten gjør du noe med det som irriterer deg, eller så holder du kjeft. Det nytter ikke klage over det en ikke kan gjøre noe med, og det er absolutt ikke lov å sutre om en velger å ikke delta der beslutninger vedtas.

Jeg har derfor mest lyst til å mene at det er vi uten baller som selv må ta oss sammen. Brette opp ermene, ta ansvar for frivilligheten også fra lederposisjonene. Norge må vel være kommet lenger enn at vi ikke blir spurt? Fotballklubber og idrettslag generelt skriker etter ildsjeler som vil gjøre en innsats.

Samtidig er jeg fullstendig klar over at dette er politisk helt ukorrekt, og at vi er forbi den tida der en trodde det at vi kvinner bare måtte ville det nok selv. Eller at med et par enkle tiltak ville det fikse seg selv. Det er dessverre ikke så enkelt, og hva som skal til har ikke jeg svaret på.

Men både kjønnsrollene og holdninger i samfunnet spiller selvfølgelig en viktig rolle, og når jente-/damefotball fortsatt ikke får den respekten den på langt nær fortjener, tror jeg holdningene lett dras med videre inn på både styrerommene og i garderobene.

Jeg takket ja til å være styreleder, til tross for at jeg definitivt ikke er den som har kontroll på dugnadsbaking og gaveinnkjøp.

Jeg har altfor mange ganger rørt sammen en Toro-pose klokka 05 om morgenen, og begge døtrene har møtt opp i bursdager der pengegaven ble tatt ut på den lokale butikken tre minutter før selskapet startet og ble festet med binders på et hjemmelaget kort skrevet i bilen. Men jeg er oppriktig engasjert! Jeg er tøff nok til å tro jeg kan bidra til å utgjøre en forskjell for unge lovende fotballspillere i en liten dugnadsklubb og naiv nok til å tro at jeg blir respektert ut fra jobben jeg gjør og ikke hvilken hudfarge, kjønn eller navn jeg har.

Det koster litt å stå i visjonen om at en fotballklubb skal være klubbstyrt og ikke foreldre-/trenerstyrt. Ikke overraskende er det mange meninger, og stadig nye ideer om hvordan sønnene skal bli den nye Messi.

Som fersk styreleder en del år tilbake, og Greipstads første kvinnelige, var det mange som i små bisetninger kunne antyde at jeg umulig kunne «nok fotball» til å inneha vervet jeg hadde tatt på meg. Jeg er enig i at en grunnleggende forståelse og interesse for fotball bør være på plass i vervet, i hvert fall i en liten klubb som vår der en blir litt potet og står i alle typer arbeidsoppgaver. Derimot er jeg veldig uenig i at en ikke får mulighet til å vise hva en duger til før det gjøres opp en mening.

Uten at jeg vet hvordan en som har nok greie på fotball skulle sett ut, mistenker jeg at første kriteriet var at vedkommende hadde hatt baller. Slik det hadde vært i alle år tidligere. Samtidig er de kanskje litt unnskyldt, da jeg har altfor mange kilo å dra på som 41-åring til noen kan se for seg at jeg har spilt fotball fra jeg var 6 til 19 år. Og det er veldig få som vet jeg brukte plakater av Marco Van Basten som tapet på jenterommet eller hadde en helfigur av Steffen Iversen stående ved sengekanten.

På tross av skepsis fra enkelte og telefonsamtaler som jeg vet en mannlig styreleder aldri ville fått der frustrerte tårer ble tørket i etterkant, blikk fra nye ambisiøse pappatrenere som kommer og går, har jeg aldri følt meg uønsket i vervet. De positive opplevelsene er langt flere enn de negative, og jeg vil virkelig anbefale alle mine medsøstre som får muligheten til å takke ja.

Om det en dag skal være naturlig med kvinnelige ledere og trenere i de store rollene innen idretten, må vi i det minste begynne å vise oss i de lokale klubbene og idrettslagene. Den eneste måten å spise en elefant er ved å ta en bit av gangen.

Det er jo en gang slik at vi selv kan velge hva vi vil sette søkelys på. Skepsisen du møter eller de positive opplevelsene du får på veien. Alt arbeidet det er, eller fruktene det bærer. Jobben du gjør, utgjør faktisk en stor forskjell i mange barns liv og du har mulighet til å sette spor. Til å endre. Forandre. Forbedre.

Og på toppen av alt kan man samtidig vise nye generasjoner at visst pokker kan vi lede en fotballklubb uten baller. Det er ganske heftig.