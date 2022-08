Bernhard Salvesen scoret sitt første mål for et Vindbjart-lag som tapte 1-3 for Sarpsborg 08 2.

SARPSBORG: Søndagens lange tur til Sarpsborg ga null poeng for A-laget. Den muligheten forsvant etter en svak 1. omgang, der et sterkt hjemmelag utnyttet et billig idømt straffespark og andre situasjoner der vi ga dem ballen for enkelt. Tre mål ble det, og det var ganske fortjent, for vi slet veldig med å få ballen trygt med oss fremover i banen.

Keeper Mads Klippenberg og kaptein Christian Beqiraj Follerås fikk kjørt seg i 1. omgang. Foto: Stian Bøe

Helt bakerst fikk juniorkeeper Mads Klippenberg en mye tøffere dag på jobben enn sist mot Fram. Anders Bjørge kom nærmest for oss da han kom alene med keeper, men ikke klarte å sette ballen mellom stengene. Muligens hadde assistentdommeren vinket hvis det hadde blitt mål. VAR ville i hvert fall tatt denne ut fra videobildene. Etter tre bytter i pausen snudde kampen raskt. Innen ett minutt var gått, vant Robert Våge Skårdal ballen høyt i banen, spilte frem Bernhard Salvesen, som elegant dro av en mann på 16 meter og skjøt hardt nede i hjørnet. Hans første scoring for klubben etter overgangen fra Start.

Eirik Ryger var nær scoring i 2. omgang. Her voktes han av Steffen Lie Skålevik. Foto: Stian Bøe

Etter en times spill sendte Eirik Ryger av gårde et langskudd som keeper måtte strekke seg godt etter, og Berry Gerezgi var noen hundredels sekunder unna å være først på returen. Nærmere enn dette kom vi ikke redusering. Vi hadde ballen mest og skapte mye sjanser og halvsjanser utover omgangen, men det ville seg ikke helt foran mål. Byttene i pausen gjorde nok en forskjell, men Sarpsborgs mest rutinerte hjelpere i spillertunnelen ga en annen grunn etter at fløyta gikk. Tidligere Vindbjart-spiller Martin Høyland gikk ut etter én omgang for hjemmelaget, og han var helt klart banens beste og så viktig at det raknet for dem etter at han gikk i dusjen.

Markus Nyhus må stå over mot Randesund. Foto: Stian Bøe

Tapet betyr at Randesund passerte oss på tabellen, Vi møtes mandag i en real sekspoengskamp. Der må vi klare oss uten midtstopperne Christian Beqiraj Follerås og Markus Nyhus, som begge fikk sitt fjerde gule kort for sesongen i Sarpsborg.