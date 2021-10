Lørdagens 3-1-seier mot Brodd var likevel ikke nok til opprykk for et Vindbjart-lag som endte på tredjeplass i sin 3. divisjonsavdeling.

VENNESLA: Steinar Skeie startet denne siste perioden som trener for Vindbjart med syv strake seire. Han avsluttet med tre strake, men det holdt ikke helt inn denne gangen. Poengfangsten mens kaptein Christian Beqiraj Follerås var skadet var ikke god nok, og konkurrentene Sola og Staal Jørpeland gjorde det de måtte lørdag. Sistnevnte rykker opp til PostNord-ligaen, mens vi får en ny sesong i Norsk Tipping-ligaen å se frem til, men nytt trenerteam i hovedtrener Jon Hodnemyr og assistenttrener Kjetil Myrvold.

Etter at Steinar fikk fortjent anerkjennelse fra ordfører og klubbstyre før kamp, gjorde spillerne sin del av jobben. Anført av toppscorer Jakob Toft gikk de angrepsvillige til verks mot gjestene fra Stavanger. Toft kom til mange avslutninger som var nære på, og også en heading som Sondre Nordhagen styrte i mål, dessverre fra offsideposisjon. Etter at Brodd hadde sin eneste store sjanse før pause med et skudd i nærmeste stolpe og ut, bommet Robert Våge Skårdal da det så enklere ut å treffe mål, igjen etter forarbeid av Jakob.

Tre dødballmål

Dagens tre mål kom alle fra dødball, men spillet som førte til dem var av merke krydderfotball, som mye ellers i kampen. 1-0 kom etter corner fra Robert. Keeper fanget ballen høyt oppe, mistet den, og der var Sondre Nordhagen på plass og pirket den i mål. Sondre er blitt et effektivt våpen på dødball den siste tiden, tre mål på tre kamper lar høre fra seg.

Sander Emanuelsen fikk en stor mulighet til å doble ledelsen få minutter før pause, etter en lang ball i bakrommet fra Peiwast Hama, men ble hentet opp av Brodd-forsvaret og hindret nok til at keeper fikk stoppet avslutningen. En god omgang, men vi burde vært mer effektive og ledet med minst ett mål til.

2. omgang startet lovende, Kawsu Jabai kom rundt på venstrekanten sin og la ut 45 grader til Robert. Avslutningen med venstre ble ikke god nok til å sette keeper på en stor prøve. Noen minutter senere var vi i angrep med et langt innkast fra Christian. Ballen ble tapt høyt i banen, og Brodd kontret oss i senk fire mot to. Et skudd gikk i stolpen, og returen ble satt i mål. Det tok heldigvis ikke lenge før vi var tilbake i ledelsen. Nok en gang etter corner, nå fikk endelig Jakob uttelling, på bakerste stolpe ruvet han et hode høyere enn sin oppasser og headet ballen nedover i motsatt hjørne, forbi keeper og Sondre og i mål.

Jakob Toft header inn 2-1 Foto Stian Bøe

Akkurat i denne perioden fem-ti minutter etter pause skjedde det mye i alle kampene i toppen av avdelingen. Sola ledet 3-0 mot Vidar, men mistet ledelsen. Staal Jørpeland fikk et ledermål mot Express, og så seg ikke tilbake, for de som fulgte utviklingen på telefonen var det et øyeblikk av opphøyd spenning før Staal surfet inn til 4-0 og seriemesterskap.

Etter 2-1 på Moseidmoen var fokuset uansett på å avslutte sesongen med tre poeng, og de ble etter hvert fortjent og sikret. Et drøy kvarter før slutt kom toppscorer i 5. divisjon, Anders Bjørge, innpå og med sin aggressive spillestil skapte han raskt flere farlige situasjoner. Jakob headet like utenfor etter at han presset frem et innkast høyt i banen. Innen et par minutter satte han opp et angrep som endte i corner. Piwi la et innlegg forbi alt og alle som endte i stolpen, ballen ble ikke klarert skikkelig og Anders headet i tverrliggeren, men ble avblåst for offside.

Et par andre innbyttere var svært delaktige i 3-1 målet. Få sekunder etter at Berry Gerezgi og Martin Gardiner kom inn, angrep de sammen med Daniel Tørressen og Piwi på høyrekanten. Ballen ble taklet ut til innkast, og det er som vi kjenner et godt angrepsvåpen når vi har Follis. Kastet gikk nå over første forsøk på stuss, i marka og forbi bakerste stolpe. Der kom venstreback Lars-Georg Reinlund Sæther og satte inn sitt første A-lagsmål, etter imponerende seks mål på sine to siste kamper på B-laget. Piwi spilte frem Martin igjen da klokka tikket mot nitti minutter, og innlegget hans ble satt i mål av en annen innbytter, Brian Stangnes Kjeldsberg, dessverre avblåst for hva som så ut som en riktig offside.

Jubel for 3-1 Foto Stian Bøe

Seier 3-1 sikret tredjeplassen i avdelingen, seire til Staal Jørpeland og Sola betød uendret situasjon i toppen. Alle tre endte med åtte seire, men flere uavgjorte satte Staal på topp, ett poeng foran Sola og to foran oss. Steinar Skeie var uansett strålende fornøyd med avslutningen på sesongen og hans trenerkarriere i klubben.

– Vi vant veldig fortjent mot et lag som ikke hadde tapt siden tredje serierunde. På disse ni kampene slapp de bare inn seks mål, vi scoret tre og kunne scoret tre til. Det var en trolig gøy og verdig avslutning for min del personlig, men også for spillerne. Det viser at de er klare til å ta neste skritt, til PostNord-ligaen. Det var en viktig kamp som betød noe, og de viste at de taklet det godt. Det var godt å se med et Vindbjart-hjerte at de spilte en skikkelig krydderkamp, den siste kampen for min del her opp, det er bare å bøye seg i støvet og si tusen takk.

Steinar Skeie og kaptein Christian Beqiraj Follerås med en bamseklem. Foto Stian Bøe

