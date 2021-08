RIL-målvakt imponerte mot ØIF Arendal

ARENDAL: Randesund herrer spilte sin første kamp på 18 måneder denne tirsdagskvelden. Det var en voldsom oppgave som ventet dem etter den lange koronapausen - cupkamp mot Øif Arendal Elite. Vertene gikk respektløst til verks og ledet 2-0 eter to minutter. Gjestene tok raskt over ledelsen, men Randesund ga seg ikke. Etter 20 minutter ledet ØIF kun med 10-7, etter strålende målvaktsspill av Nicolai B. Haugen. Men hjemmelaget hadde brukt mye krefter og inn mot pause glapp det. Pauseresultatet var 9-19.

2. omgang startet enda bedre enn den første for Randesund. De brukte pausen godt og hadde hentet nye krefter. De scoret de tre første målene og det tok seks min før gjestene scoret sitt første mål i omgangen. Randesund holdt timålsavstanden en stund, men tapte 19-35. Et hederlig resultat som lover godt for årets sesong i 2. divisjon. Randesund hadde en kamptropp på 16 mann og alle var på banen i løpet kampen.

– Det gleder meg at unggutta igjen presterer når de får sjansen, sa ØIF Arendal-trener André Jørgensen Hofstøl til oifarendal.no etter kampen. Herulf Moss blir for øvrig ØIFs motstander i 3. NM-runde.

Randesunds lag og målscorer i parentes: Jesper S. Mathisen (3), Erik Sørensen (1), Martin S. Setlo, E. Grundetjern (1), Oskar G. Odden, Kristian M. Larsen (3), Johan C.W. Schønberg (3), Kristoffer A. Hornnes (4), Tarjei Byholt Aas, Ole Lervik Corrigan (1), Bjarne Røvang, Anders M. Tryfoss (2), Stian N. Michalsen (1), Nicolai B. Haugen, Magnus H. Antonsen.

ØIF Arendals lag og målscorer i parentes: Kristijan Jurisic, Ivan Eres – Henrik Øygarden (5), Adrian G. Evensen (4), Mario Matic (1), Richard Lindstrøm (2), Kristian Rammel (2), Magnus Søndenå (5), Sondre Paulsen (1), Olaf R. Hoffstad (3), Frederik U. Venemyr (4), Jakob F. Lorentzen (3), Sebastian L. Simonsen (1), Lars H. Jacobsen (1), Frederik Børm (2).