Storseier til MK i Idrettsparken

MANDAL: MK er endelig tilbake på vinnersporet etter et par kamper med poengtap mot slutten av kampene. I lørdagens kamp mot Madla var det aldri tvil om hvem som skulle ta seieren.

1-0 kom da toppscorer Peder Dovland, som var tilbake i laget etter sykdom, ble spilt gjennom av Tobias Aanensen. Han rundet keeper og satte inn kampens første mål etter bare fire minutter.

En halvtime senere kunne han scoret sitt andre mål da han fikk straffespark, men forsøket fra 11 meter ble reddet av keeper. Dermed sto det 1-0 til pause.

Nytt Dovland-mål

I 2. omgang fortsatte MK å kjøre kampen, og det skulle bare gå ni minutter før Dovland fikk revansjert straffebommen. 2-0 kom da han rappet ballen fra Madla-keeperen og satte den enkelt i mål.

Aanensen var servitør igjen på 3-0 da Sivert Hansen scoret etter et flott hjørnespark fra kapteinen.

Enkel scoring

4-0 kom like før slutt. Keeper Martin Østland satte i gang en kontring med et flott utkast til Dovland. Han driblet av et par spillere før han sendte ballen til Leif Isak Vinsjevik, som fikk en enkel jobb med å score. Dermed ble det 4-0 og en flott dag i Idrettsparken.

Vi ønsker Madla god tur hjem. Neste kamp for MK er borte mot Start 2 neste søndag på Sparebanken Sør Arena. Der er det kampstart 12.30. Neste hjemmekamp er om 14 dager. Da er motstander Donn fra Kristiansand. Kampstart er 15.00.

MK er nå tre poeng bak serieleder Vindbjart, som spilte uavgjort 2-2 mot Hinna lørdag. Tabellen finner du her.

Se full kampfakta her