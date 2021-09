Gjør Søgne-comeback

Søgne FK er godt i gang med seriespillet i 4. divisjon, og serielederen har tre strake seire så langt. Samtidig er klubben fremdeles på jakt etter spillere som kan forsterke et allerede godt lag. Onsdag signerte Jon Bartok Djuve på en kontrakt ut 2022.

Jon Bartok Djuve har tidligere spilt for Søgne FK, men har studert utenlands en periode. Samtidig har han opprettholdt formen, og kommer tilbake til Søgne overraskende fit og med motivasjon til å satse for klubben ut kommende sesong.

Fornøyd hovedtrener

Hovedtrener Stefán Gíslason sier dette om signeringen:

– Jeg mener det er bra og viktig å få en spiller som Jon inn i troppen. Han er en Søgne-gutt, har spilt her før og kjenner derfor klubben godt. Han forsterker laget, og har samtidig en mentalitet som passer perfekt inn i laget. Jeg er svært fornøyd med at vi kan bruke hans krefter ut denne sesongen og fremover.

Jon selv er fornøyd med muligheten for å gjøre comeback i Søgne-trøya, og er ikke spesielt beskjeden på egne vegne og klubbens vegne:

– Jeg ønsker å rykke opp med Søgne, komme til cupfinalen med laget – og jeg har en drøm om å se Søgne FK i Europa om noen år!

Dersom noen mener Jon tenker for stort om Søgne FK, så kan vi minne om for eksempel Fyllingen årene 1986–1990 og Wimbledon FC årene 1982–986. The sky is the limit!

Vi har også bedt kaptein Ditlef Ueland om en kommentar til denne signeringen:

– Jeg mener vi har signert katta i sekken!

Dere som vil sjekke ut om det er Stefan eller Ditlef som har rett, og om Jon er kapabel til å ta Søgne FK til cupfinale og ut i Europa, anbefaler vi å ta turen til Søgne stadion lørdag til toppkampen mot Lyngdal kl. 16. Den viktigste kampen er alltid den neste!

Offisiell stadion-åpning

Etter en offisiell åpning av ordfører Jan Oddvar Skisland lørdag klokka 12 inviterer idrettene i Søgne og i Kristiansand kommune alle barn med familie til aktivitet på nye Søgne stadion

Alle lag/klubber med tilbud til barn er invitert for å presentere sin idrett. Målet vårt er å synliggjøre de ulike idrettene og la barna få velge aktivitet ut ifra eget ønske og opplevelse av mestring.

Idrettene i Søgne vil invitere barna tilbake til idretten etter en tid preget av restriksjoner og pandemi. Det vil bli servert gratis pølser, saft, is og kaffi (så langt beholdningen rekker). Det vil også bli delt ut gratis t-skjorter til alle barn (så langt beholdningen rekker), Smittevern vil bli ivaretatt!

Program:

Kl. 12.00: Offisiell åpning

12.30-15.00: Barnas idrettsdag

16.00: Herrekamp fotball. Søgne- Lyngdal