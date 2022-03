Bare finalemotstander Viking ble for tøffe for Kristiansand Sandvolleyballklubbs gutter i U19-NM.

MOLDE: Etter to års koronapause for denne aldersgruppa, var det gøy å være i gang igjen!

Guttene startet dette U19-NM med en enkel 2-0-seier over Lier. I andre puljekamp, mot Tromsø, valgte de å bruke den yngre og mindre erfarne delen av troppen. Laget besto i stor grad av U17-spillere, som virkelig grep sjansen og ga alt for å vinne. Det ble en spennende kamp, som endte 2-1 til Tromsø.

Dermed måtte guttene spille 16-delsfinale, hvor de møtte overraskende stor motstand i Rival fra Molde. Førde bød på tilsvarende sterk motstand i åttedelsfinalen, men begge kamper endte med 2-1-seier til KSK. Deretter fulgte Strandvik i kvartfinalen, og selv om det ble en 2-0-seier til Kristiansand, var det en jevn kamp.

Fant flyten

I semifinalen fulgte en relativt enkel 2-0-triumf over Tønsberg. «Førstesekseren» fant den gode flyten på banen, og flere av de yngre spillerne hadde vellykkede innhopp. Den velkjente KSK-stemningen, som laget er så kjent for, ga god klang i Molde Arena.

Finalemotstanderen besto av fysisk høye og sterke Viking-spillere, de fleste juniorlandslagsspillere. Laget fra Bergen er kjent for sine solide blokker og harde angrep, og var klare favoritter gjennom hele turneringen. Underdogene fra KSK skulle imidlertid overraske de mange hundre tilskuerne og ga vikingene solid motstand. Her fikk de se volleyballspill på høyt nivå fra begge lag, og det kokte av lyd og testosteron i hallen.

KSK hang absolutt med og leverte glitrende forsvarsspill og kloke angrep. Kampen var åpen fram til midten av tredje sett, hvor Viking til slutt ble for tøffe i blokk. KSK-spillerne kjente selvsagt på skuffelsen der og da, men alt i alt er NM-sølv en flott prestasjon etter solid innsats, der alle 13 spillere bidro.

Tre strake seire

Jentelaget til Kristiansand Sandvolleyballklubb vant sin pulje i dette NM, etter 2-0-seire mot både Gneist og Oslo Volley. Dermed gikk jentene direkte til åttedelsfinalen. Her møtte de litt tøffere motstand, men vant likevel 2-0 mot Grong. I kvartfinalen kom det første tapet, med 0-2 mot Vindafjord. Deretter ble det 0-2-nederlag for Tromsø og et knepent 1-2 tap for Randaberg. Dermed endte Kristiansand-jentene på åttendeplass.