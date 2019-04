Medaljefest for Vågsbygd Karateklubb

Denne helga gikk årets østlandsmesterskap i karate av stabelen i Oslo. Arrangør var Sakura Karateklubb og mesterskapet ble som vanlig avholdt i Voksenhallen. Vågsbygd Karateklubb stilte med ni utøvere i aldersgruppa 12–15 år i dette mesterskapet. Resultat ble hele 19 medaljer til klubben fra Sørlandet, og denne gangen fikk alle utøverne fra Vågsbygd gleden av å stå på pallen.

I kata deltok klubben med fem utøvere i ungdomsklassene, og resultatet ble en sølvmedalje og tre bronsemedaljer. Det var Selina Egeli som klarte å sikre seg sølvmedalje i kata, som er et meget godt resultat for klubben i denne disiplinen. Øvrige medaljevinnere i kata var Jenny Jarnes, Amalie Fidjeland og Noah Franke som alle endte på gode og velfortjente bronseplasser.

I kamp fikk klubben to regionsmestere i ungdomsklassene med hvert sitt gull til Herman Salvesen og Noah Franke i hhv. -45kg og åpen klasse. Klubbkameratene møtte hverandre i finalen i begge klassene, og endte med en seier hver og imponerende prestasjoner fra begge utøverne. I jenteklassene for ungdom fikk Jenny Jarnes sølv i +49kg, mens Natalie Holter Ostojic og Amalie Fidjeland fikk hver sin bronse.

Morten Salvesen

Også i åpen klasse ble det pallplass på disse jentene, men da ble sølv på Natalie og delt bronse på Amalie og Jenny. Det ble Karina Akselvoll Løkken fra Mizuchi Karateklubb som stakk av med seieren i begge klassene.

I kadettklassene var det Lea Hauge, Teodor Salvesen og Aleksander Andersson som deltok fra Sørlandet. I -54kg klassen ble Lea slått ut av Sankavi Jeyakkumaran fra Mizuchi Karateklubb som vant denne klassen. Lea endte da på en bronseplass, men fikk en ny mulighet i åpen klasse. Her ble det nok en bronseplass på Lea etter hun ble slått på målstreken i semifinalen. Teodor fikk finaleplass og kjempet en jevn finalekamp mot Bork Duenger fra Tiger Karateklubb. Det kunne like gjerne gått andre veien i denne finalen, men Teodor fikk med seg en velfortjent sølvmedalje.

Aleksander deltok først i +70kg klassen der han møtte en utøver fra Tiger Karateklubb han normalt burde slått. Aleksander hadde ikke helt dagen på lørdag så det endt med tap denne gangen. Uansett fikk han med seg en bronse i denne klassen. I åpen klasse ble det finaleplass på Aleksander, men også her fikk han det ikke helt til mot en utøver fra Skedsmo Karateklubb. Det ble sølv på Aleksander i åpen klasse.

Om fire uker til skal alle disse utøverne prøve lykken på den internasjonale arenaen i Göteborg Open. Dette er et stort internasjonalt karatestevne med ca. 600 deltakere fra hele verden, og det blir første gang de fleste har deltatt i et så stort stevne. Vi krysser fingrene for gode prestasjoner i Göteborg, og kanskje noen av utøverne klarer å kjempe seg helt til en plass på pallen.