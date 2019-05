KCK-syklister med flere pallplasser

Vårsesongen er definitivt i gang for de aktive syklistene i Kristiansands Cykleklubb. Vi hadde stor aktivitet i helga som var, både på landeveien og i terrenget. Vi kan se av resultatene at det er en vårløsning på gang. Formen er på vei! Og kanskje det viktigste – masse idrettsglede, samhold og lagbygging.

Rogaland

Rogaland 3-etappers har blitt et tradisjonsrikt todagersritt for de aldersdelte klassene 10–16 år. Rittet arrangeres i nydelige omgivelser på Sola. Temporitt på Tjelta, gateritt på Forus og fellesstart på Hålandsmarka. Flott arrangert av Sandnes SK og Sola SK.

I klassen M13-14 sørget Espen Jensen, Marcus Røstad og Jesper Stiansen for gode prestasjoner. Sistnevnte vant både tempo og gateritt, og tok andreplassen i fellesstarten. Han rasket med seg både den gule og den grønne trøya, for henholdsvis sammenlagt og poengkonkurransen. Espen Jensen slo til med femteplass på gaterittet og kjørte ellers sterkt. Marcus leverte også jevnt, og sørget for et durabelig spurtopptrekk for Jesper på gaterittet.

Jan Fredrik Stiansen

I klassen M15-16 leverte Stian Fredheim og Vetle Fredheim en sterk laginnsats. Jevnt gode resultater hvor Stian og Vetle toppet helga med første- og andreplass på fellesstarten, og andre- og tredjeplassen i poengkonkurransen. Sammenlagt tredje- og fjerde på disse to sier noe om jevne prestasjoner.

Jan Fredrik Stiansen

Kongsberg

Fiskum IL arrangerte som vanlig et godt Norgescupritt for rundbane og sprint for terrengsyklistene sørøst for Kongsberg. Mads Langeland og Henrik Langeland Nielsen fikk kjørt seg alvorlig, både med tanke på nivået, men også med friske forhold i løypa og noen tekniske utfordringer. De leverte likevel en solid innsats, og med den bratte læringskurven har de hatt en stor utvikling. Masse ny erfaring og glede over å delta.

Tore Nielsen

Tore Nielsen

Levanger

Senior elite fulgte opp den gode laginnsatsen fra Danmark sist helg, med å innfri målsettingen om å være Norges beste klubblag i Norgescupåpningen i Levanger. Blant de 25 første i mål var 4 stk. fra KCK. Tobias Halvorsen leverte en solid 11. plass som første års senior, Audun Haugen 12., Gunnar Steinsland 18. og lagets road captain nr. 25. Det er samtidig gledelig å se at utviklingen som lag er veldig bra, og vi forventer derfor at de gode resultatene skal resultere i et toppresultat for en av våre ryttere i løpet av denne sesongen. Elitelaget i KCK har som mål å markere seg som det beste klubblaget i Norge, og gjennom det løfte ryttere opp til det som er neste nivå, kontinentallag, som det finnes tre av i Norge.