Travtips Sørlandets Travpark 30. juni

KRISTIANSAND: Ryktene sier at Tintin så lysende ut i sitt siste treningsarbeid og han er virkelig på vei mot toppformen. Han er startrask og blåser rett til tet og vinner. Omgangens banker.

V65-1 2140 autostart start 18.15

1 Lynjor K Wåg Et løp i kroppen. C 2 Dale Lise G Mik Gjort to fine løp etter pause. B 3 Lykkje Cornelius J Gau I meget fin utvikling. B 4 Stjerne Kos D Dal Har bra kapasitet i grunnlaget. B 5 Glans Tider L Kol Mye galopp, men kan en del. B 6 S.K.'s Bukefalos E Høi Fin fart, men håpløst usikker. C 7 Alvin Tyr H For Litt forbedret sist. C 8 Songe Mai J Han Ga seg sist mot gode hester B 9 Rapp Teddy G Aus Fint spor. Gardering. B 10 Lille Odin L Tha Har fin toppfart. B 11 Nesvik'n J Eri Helt rett selskap. A

Nesvik`n-Lykkje Cornelius-Dale Lise Outs: Stjerne Kos

11 Nesvik`n holdt lenge stand mot meget gode hester i sitt nest siste løp her på travparken og ble tredje. Sist fungerte han ikke optimalt, men kommer nå ut etter en liten pause og jeg venter han tilbake i gammel stand. 3 Lykkje Cornelius er i fin utvikling og fikk endelig vinne sist. Har gjort en rekke fine løp, men marginer har gjort at det ikke er blitt flere triumfer. 4 Stjerne Kos er muligens den med høyest toppnivå, men han er ikke helt til å stole på. Galopperte sist som mulig vinner og fant aldri travet igjen. 2 Dale Lisa Vant nest sist fra tet og gikk også bra sist til fjerdeplass etter galopp på startsiden.

V65-2 2140 autostart start 18.35

1 Catwalkens Dream L Kol Skuffet sist fra tet. Løp i kroppen. C 2 Alice Road Å Ten Er i ok utvikling. B 3 Logical Speed D Dal Utur sist. Obs. B 4 Sandra's Boy Resa E Høi Trippelsjanse. C 5 Special Edition Ø Tjo Premie som gjelder. C 6 Midnight Tequila J Bar Premie som gjelder. C 7 Broadway Valley N. M Fin I fin form. B 8 Constantine Coral A And Kan litt, men formen. C 9 Red Love Vici G Aus Av de bedre her. A 10 Black Voice V Tjo På rett vei formmessig. B 11 Cabelino J Eri Bedre enn raden. B

Red Love Vici-Logical Speed-Broadway Valley N. Outs: Alice Road

9 Red Love Vici har et meget flott løp på papiret denne søndagen. Har møtt bedre hester enn dette i sine siste starter og skal ha en solid sjanse her. Alternativ banker. 3 Logical Speed er verst imot. Halle traveren galopperte mest sannsynlig bort seieren i den siste svingen og gikk glipp av en sterk tid og 16.000 kroner. Får tet og kan lede lenge. 2 Alice Road er ikke så verst. Hun har trukket et fint spor og med litt krøll for de verste konkurrentene så kan dette være vinneren.

V65-3 2140 autostart start 18.55

1 Asterix M. J Eri Svak sist. Må vise bedre. C 2 Tarantino Hawk E Høi Bra spurt sist. Vinner snart løp. A 3 Whistleblower Å Ten Henter seg en premie. C 4 Fleury B.R. M Fin Bedre enn raden. B 5 Charming Boom Bay P Bue Har kapasitet for seier. B 6 Florry's Princess J Han Premie som gjelder. C 7 Ranja Hill G Aus Premie er målet. C 8 Somewifesomewhere Ø Tjo Ok sist. Mye bedre nå. B 9 Ecko D Dal Bra sist etter galopp. B 10 Classic Dream A Sal Løp i kroppen. C 11 Julia Early V Tjo Leter etter formen. C

Tarantino Hawk-Somewifesomewhere-Ecko Outs: Charming Boom Bay

2 Tarantino Hawk har funnet formen. I sine to siste starter har han spurtet strålende. Høitomt kjører nok for teten og han leder nok veldig lenge. 8 Somewifesomewhere kom ut etter en lengre pause sist. Gikk godkjent, men ventes kraftig forbedret på søndag. 5 Charming Boom Bay innehar fin kapasitet, men har slitt med aksjonen i sine siste starter. Har kapasitet for seier, men hun må fungere bedre for å ha en sjanse her. 9 Ecko har galoppert på startsiden i sine to siste løp, men har gjort fine opphentinger med bra spurt til slutt. Uten galopp så kan seieren komme.

V65-4 1640 volte til v/310 start 19.15

1 Vital Sjanell O Gje Alt ble feil sist. C 2 Åspe Prinsen C Fid Ga seg sist etter tøft løp. C 3 Bjørnemyr Tara J Eri Rask. I knallform. B 4 Flammen Julie J Und Trippelsjanse med klaff. C 5 Vik Jet Å Ten Gikk en sterk tid sist. C 6 Tintin E Høi Spinner til tet. Leder lenge. A 7 Flyveren V Tjo Kommer ut etter lang pause. C 8 Havblikk Ø Tjo Kan en del. Usikker form. C 9 Myr Seira D Dal Bedre enn raden. C 10 Myhreng Brage L Kol Har høy toppfart. B

Tintin-Bjørnemyr Tara-Vital Sjanell Outs: Myhreng Brage

6 Tintin blir mitt holdepunkt denne søndagen. Han så knallfin ut i det siste treningsjobbet og jeg føler meg sikker på at uten galopp så sitter han i tet. På en sprint og med Høitomt i sulkyen så føler jeg meg trygg på at han leder til mål er passert. Dagens banker.

V65-5 2140 autostart start 19.35

1 Dag Eldmi L Kol Har litt kapasitet. C 2 Nesvik Spik'n Å Ten Bra på sitt beste. B 3 Bjønnum Jerka G Aus Spurter alltid fint. B 4 Kilestjerna J Eri Ekstremt variabel. B 5 Jerkeld Frøya S Juk Ok sist i kulissene. B 6 Komnes Anna J Gau Har kapasitet for seier. B 7 Vital Vinter E Høi Av de bedre her. B 8 Våler Nikolai Ø Tjo Bra toppnivå. A 9 Lilje Bausa D Dal Flink hoppe i form. B 10 Lille Senumsprinsen V Tjo Premie som gjelder. C

Våler Nikolai-Vital Vinter-Lilje Bausa Outs: Komnes Anna

8 Våler Nikolai har bra toppnivå, men er variabel. Kommer ut fra et sjanseartet spor, men om han vil så kjemper han om seieren. 7 vital Vinter har ikke vist fram sitt beste denne våren. Kommer nå ut etter pause og tilbake i slag så er nok dette vinneren. 6 Komnes Anna har heller ikke vist seg fram fra sin beste side den siste tiden. Kapasiteten er fin og jeg blir ikke overrasket om hun vinner til søndag.

V65-6 2140 autostart start 19.55

1 Rock'n Rolling E Høi Skuffet sist. Kan mye bedre. B 2 Egon Lobell G Mik Premie som gjelder. C 3 Grace Yoga P Bue Forbedret igjen sist. B 4 Nico Lane G Aus Vant sist etter perfekt løp. B 5 Ithinkiama Genius J Eri Knall god nest sist på Bjerke. B 6 Lonely Warrior Ø Tjo Henter seg en premie. C 7 Pompano Reza L Kol Ikke så verst på sitt beste. B 8 Ubet J Und Vant sist fra samme spor. B 9 Cromwells Shadow V Tjo Smyger med til premie. C 10 Rock The Boat H Bjø Premie er bra. C 11 Draco Braz Minto D Dal Av de bedre her. A 12 Skylander Hill Å Ten Har bra toppnivå. B

Draco Braz Minto-Ithinkiama Genius-Rock`n Rolling Outs: Ubet

Et herlig spilleløp avslutter denne V65 omgangen. 11 Draco Braz Minto gjorde et sterkt løp på Årjæng sist. Lå sist og spurtet flott til fjerde på en meget sterk tid. 5 Ithinkiama Genius var knallbra på Bjerke nest sist og var ikke langt bak selv om han ble tredje. Startet allerede uka etter og var kun ok her på Sørlandet. Nå er det 14 dager siden siste løp og han er nok bedre denne gangen. OBS.

Lite V65-forslag

V65-1: 11-3-4-2-5-10

V65-2: 9 Red Love Vici

V65-3: 2 Tarantino Hawk

V65-4: 6 Tintin

V65-5: 8-7-6-9

V65-6:11-5-8-1

96 kroner

Stort V65-forslag

V65-1: 11-3-4-2-5-10

V65-2: 9-3-2

V65-3: 2-8-5-5

V65-4: 6 Tintin

V65-5: 8-7-6-9

V65-6: 11-5-8-1-12-4-3-7

2304 kroner