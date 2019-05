UTØVERBLOGG: Sommeren 2017 pakka jeg bagen, kastet loss og seilte som lykkejeger mot Spania på jakt etter proffkontrakt. Halvannet år seinere lykkes jeg i Skottland. Le gjerne. To så store motpoler at den gamle norsklæreren min ville gitt meg pluss for bruk av virkemiddelet kontrast. Dette er historien og status etter første sesong i Clyde FC.

Hvor var vi? Vel, etter et halvår i kummerlige spanske forhold innså jeg det var begrenset med hva en kunne oppnå langs Costa del Sol. Veien videre var likevel klar. Kort fortalt. Av en eks-Premier League-spiller ble jeg invitert til Storbritannia med lovnader om hjelp til kontrakt. Jeg overlevde et privat akademi med dårlig nivå, betalte mer og mer, til slutt mye penger. Prøvespill i smått syke klubber var nevnt, mens jeg ble bedt om å vente hjemme. Tiden gikk. Til slutt var jeg glemt. Da pappa og jeg dro over for å finne vedkommende i Glasgow skjønte vi at alt var lureri.

Motløs

Så der var jeg. Hadde brukt opp pengene mine, følte jeg var blitt en dårligere spiller og fått hull i CV-en. Jeg husker pappas ord der jeg satt nedbrutt på et treningsstudio i Glasgow; «Livet er mer enn fotball, Kristoffer». Jeg ga vel nesten opp, booket flybillett hjem og pakket bagen til neste dags avreise. Skulle bare ned på en gatevandring for å dele ut mat til hjemløse med menigheten jeg var innom i Glasgow. Perspektiv liksom. Den kvelden treffer jeg tilfeldigvis Steven, bl.a. markedsdirektør for den skotske Premier League-klubben Hamilton Academical.

Jeg blir brakt inn til prøvespill for reservelaget og får gode referanser samt selvtillit, men stallen er full og jeg ett år for gammel.

C7church

Det er tross alt tidlig i sesongen, tropper er satt og budsjetter brukt. Oddsen for kontrakt er dårlig. Men med Stevens nettverk av venner, agenter og positive referanser fra Hamilton blir det mobilisert. En chairmans overtalelse av hovedtrener; «hva er galt med å ta en titt?» gjør at jeg plutselig trener med Clyde FC i League 2 i Skottland. Jeg scorer fem mål på to reservelagskamper, blir signert og kommer rett inn på laget. Helt sånn. Ut av ingenting.

Rett inn på laget

Karrieren var over. Så var den brått i gang igjen. Mine tre kriterier om å finne et startpunkt der jeg kunne brødfø og utvikle meg, samt spille i en posisjon jeg trives i, var innvilget. Kapittelet «klubbjakten» var over og klubben het Clyde FC.

Privat

Clyde FC, hvem sa du? Clyde FC er slik jeg har forstått en tradisjonsrik klubb med stolt fortid høyere i divisjonssystemet. Likevel hadde klubben før i år vært ni tunge sesonger i League 2. Ligaen som er nederst i det som kalles SPFL (Scottish Professional Football Leagues) hvilket består av 42 lag fordelt på 4 nivå. Klubben holder til på Broadwood Stadium som har kapasitet til 8000 tilskuere.

Opprykksfinale

I år var tilskuerrekorden på 2700 under opprykksfinalen. Spillere her fra Norwich og Huddersfield’s reservelag og navn som John Rankin og David Goodwillie figurerte i årets tropp. Rankin som tilbrakte sine tenår i Manchester United og som har et snaut tiår bak seg i Skottlands øverste liga. Goodwillie som spilte sammen med Morten Gamst Pedersen i Blackburn Rovers. En spiller som har like mange kamper i Premier League som jeg har i PostNord ligaen.

Craig Black

Berg-og-dalbane-sesong

Med meg da? Kall gjerne sesongen en berg-og-dal-bane. Etter å ha startet de første kampene slo jeg opp en nakkeskade via hjernerystelser før og etter jul. Det var perioder der jeg slet med å komme opp av senga, perioder jeg var inn og ut av trening og kamptropp, perioder jeg lurte på hvorfor jeg gjør det jeg gjør.

Ensomhet, kultursjokk, røffere trenerkultur. Som eneste utenfra Storbritannia er det flere utfordringer. Tror jeg lærer mye. Heldigvis fikk sesongen en lykkelig avslutning. Jeg var stabilt tilbake fra april, kom meg inn på laget igjen, ble mer effektiv og hjalp klubben til å avslutte ni år med lidelse. Vi rykket søren meg opp.

Selv da jeg var skadet, kunne en skimte et Norge-flagg blant bortefansen på Hampden-park. Jeg går under kallenavnet «Norway», og det dukker jevnlig opp et norsk flagg blant Clydefansen på kamp.

Craig Black

Opplevelser i fleng

Det er mye som har skjedd på et halvt år. Synes det kan være rart å tenke på. Fra neste år spiller Clyde blant landets 32 beste lag. Klubben satser og har allerede signert forsterkninger med solide CV-er. Jeg får oppleve britisk fotballkultur. Jeg har et lite team rundt meg. Jeg har en trener som tror på meg. Jeg vet jeg er god. Kan man si ting er annerledes?

Craig Black

Det ble med fire mål og tre assists denne sesongen – de finner du her:

Pappa: Du har helt rett når du sier at livet er langt mer enn fotball. Det er likevel det som er drømmen min. Fra spansk nivå 8 til skotsk nivå 3. Jeg velger å tro at reisen min akkurat er begynt.

