KRISTIANSAND: – Vi hadde håpet å få dømme Vipers forrige sesong, men det fikk vi ikke. Men når vi nå er tatt ut til å dømme Norges beste lag i sesongåpningen, da er det jo enda bedre, sier Carina Pettersen, opprinnelig fra Songdalen, nå med adresse i Vennesla.

– Ekstra gøy når det er snakk de største håndballstjernene i Norge. Nå møter vi tøffe jenter og da må vi også være tøffere. Det er ingen tvil om at det er håndballfeber på Sørlandet, supplerer makker Charlotte Husomanović.

For noen år siden tok hun med seg flyttelasset fra Larvik til Kristiansand for studier i sosialt arbeid ved UiA og har siden blitt værende.

Ikke redd for utfordringer

Pettersen og Husomanović fikk smaken på topphåndball allerede i fjor da de dømte sin første eliteseriekamp for kvinner. Samtidig ble de godkjent for 1. divisjon herrer, og ble med det ett av fire kvinnelige dommerpar i de to øverste nivåene i norsk herrehåndball.

Nå har de tatt ytterligere steg i dommerkarrieren. Denne sesongen blir de å finne i Norges Håndballforbunds Prosjekt Elite, noe som gjør at det åpner det seg muligheter for flere toppkamper på de øverste nivåene i norsk håndball.

Målet denne sesongen er å etablere seg i Eliteserien for kvinner og 1. divisjon herrer, forteller dommerparet fra Sørlandet. Det betyr beinhard jobbing med mentale ferdigheter og fysiske form.

Utfyller hverandre

Dommerparet mener ulikheter er deres styrke. Etter flere sesonger sammen har de lært hverandre å kjenne og fått tillit til hverandres arbeidsfordeling på banen.

I februar 2016 ble de tildelt G18-kamper i Lerøyserien. Det var første gang de dømte sammen. Selv om læringskurven var bratt, følte begge at det var full klaff som kampledere. Og de ville det samme; utvikle seg, satse og ha ambisjoner som dommere. Siden har det gått slag i slag.

– Vi har takhøyde for å gi konstruktive tilbakemeldinger og ikke minst være ærlige med hverandre, sier Husomanović.

Men det å være dommer er tidkrevende med treninger, reising og kamper. For Husomanović betyr det å kombinere med jobb som veileder i Nav, mens Pettersen må sjonglere mellom studier ved UiA og rollen som småbarnsmor.

Unge lovende

– De har vært talentfulle og et spennende dommerpar i noen sesonger. Men fra jul i fjor skjedde det en markant positiv utvikling. De fant sin form og rolle og ble et tydeligere dommerpar, mener Erlend Aam, gruppeleder for NHF Prosjekt Elite og mentor for Pettersen og Husomanović.

Han tror dommertalentene fra Sørlandet har gode muligheter når de nå er blant de ti unge dommerparene Håndballforbundet vil satse på. Det er disse, ifølge Aam, som er ment å danne stammen i norsk håndball framover. Og foran disse er det seks internasjonale dommerpar. Selv om det også finnes en annen elitegruppe med eldre og mer erfarne dommere, som dømmer de fleste norske elitekamper for herrer, kan disse på grunn av alder ikke bli internasjonale dommere.

Men veien fram er lang. Det viktigste nå er kommende seriestart.

