Filip ga sjefen kamp – og vant

KRISTIANSAND: Sammen med sørlandsoppdrettede Trø Kasper slo Lindholm sjefen i en spennende oppløpsduell.

Lindholms populære seier rundet av en fantastisk dag for Øystein Tjomsland og hans dyktige medarbeidere. Fire seire, to andreplasser og to tredjeplasser ble fasit på hjemmebane i det som ser ut til å bli nok en toppsesong for suksesstreneren fra Søgne.

Etter at første halvår av 2021 er bokført står Tjomslands hester med 63 seire på 238 starter og over 3,3 millioner kroner innkjørt i premiepenger. De to første kvartalene har mer eller mindre vært for oppvarming å regne, fra og med juli kommer storløp som NM, Derby og Kriteriet som perler på en snor.

Tjomsland mektig imponert

For tre år siden kom Filip Lindholm til Sørlandet og Øystein Tjomslands stall på Sørlandets Travpark. På kort tid har den dyktige assistenttreneren blitt en betrodd og avholdt arbeidstaker.

– Filip er en hardtarbeidende og pålitelig person som gjør en fantastisk jobb. Etter bare noen år i bransjen har han allerede nådd et bra nivå. Samtidig er han ydmyk og har skjønt hva som kreves for å bli best. Jeg har sagt til ham at om ti år så kan vi være der oppe bare han hører på meg, forteller Øystein Tjomsland med glimtet i øyet.

Optimist etter oppvarming

Lindholms gode håndlag med hestene merkes tydelig, og etter hvert har 26-åringen også fått flere sjanser i sulkysetet i løpssammenheng. Onsdag kveld var det en lyrisk kusk som kom inn i stallen etter Trø Kaspers oppvarming.

– Jeg tror Øystein skal få en tøff oppgave med å hente tillegg oss i dag, fastslo Lindholm med krav om å bli trodd.

Vant oppløpsduell mot sjefen

Og svensken hadde sine ord i behold. Bak tre år gamle Trø Kasper, født og oppvokst i Lillesand, kjørte Lindholm resolutt til tetposisjonen og så seg siden ikke tilbake. Arbeidsgiver Tjomsland yppet seg oppløpet ned med stallkameraten Troll Sterk Odin, men Lindholm red stormen av sammen med hesten som blant annet eies av hans far, Leif Lindholm.

– Jeg kjører jo ikke så mange løp så jeg hadde vel ikke full kontroll, men samtidig følte jeg at vi var det lille nødvendige foran hele oppløpet ned, fortalte en lykkelig 26-åring til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

– Jeg tror først og fremst at det er på trenernivå Filip kan nå høyt. Samtidig er det slik at kuskebiten kommer med rutine og gode hester, derfor trenger han ikke å stresse med den biten, understreker Tjomsland.